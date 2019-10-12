Trump'a 'ABD askerlerinin bombalanması' soruldu, tek kelimeyle cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin topçu ateşinin ABD’nin Kobane’deki bir üssünden de hissedilmesi ve bunun gündem olmasının ardından kendisine sorulan “Özel kuvvetlerimiz bugün Türkler tarafından bombalandı, yaptırım uygulanacak mı” sorusuna “Bakacağız” cevabını verdi.







ABD Başkanı, dün Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzalamış ancak daha ‘aktif hale’ getirmemişti.





Beyaz Saray çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Türkiye’nin Suriye’de çok sayıda insan öldürmesini istemiyoruz, eğer gerekirse Amerika olarak yaptırımları uygularız” dedi.