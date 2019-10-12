Samanyolu Haber /Gündem / Trump'a 'ABD askerlerinin bombalanması' soruldu, tek kelimeyle cevap verdi /12 Ekim 2019 11:10

Trump'a 'ABD askerlerinin bombalanması' soruldu, tek kelimeyle cevap verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'de ABD Özel Kuvvetler karargahı yakınına Türk topçusu tarafından atılan bir bombanın düşmesi üzerine sorulan 'yaptırım' sorusuna cevap verdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin topçu ateşinin ABD’nin Kobane’deki bir üssünden de hissedilmesi ve bunun gündem olmasının ardından kendisine sorulan “Özel kuvvetlerimiz bugün Türkler tarafından bombalandı, yaptırım uygulanacak mı” sorusuna “Bakacağız” cevabını verdi.

ABD Başkanı, dün Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzalamış ancak daha ‘aktif hale’ getirmemişti.

Beyaz Saray çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Türkiye’nin Suriye’de çok sayıda insan öldürmesini istemiyoruz, eğer gerekirse Amerika olarak yaptırımları uygularız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'a 'ABD askerlerinin bombalanması' soruldu, tek kelimeyle... Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:48