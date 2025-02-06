Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a ABD mahkemesinden şok! /06 Şubat 2025 15:04

Trump'a ABD mahkemesinden şok!

Donald Trump'ın 'doğum ile vatandaşlık' yasağına mahkemeden engel geldi. Trump'ın kararnamesine karşı çıkan ABD Bölge Yargıcı Deborah Boardman, "Bu mahkeme tek olmayacak" ifadelerini kullandı.

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BD'de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın vatandaş olmayanların çocuklarının ABD topraklarında doğarak vatandaşlık kazanmasına son vermeyi amaçlayan kararnamesine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu, Trump’ın kararnamesi hakkında verilen ikinci yürütmeyi durdurma kararı oldu.

ABD Bölge Yargıcı Deborah Boardman, hiçbir mahkemenin Trump yönetiminin ABD Anayasası’nın 14’üncü Ek Maddesi’ne ilişkin yorumunu desteklemediğini söyledi. Boardman, "Bu mahkeme tek olmayacak" diye belirtti.

22 EYALETTEN DAVA

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Trump'ın göreve başladığı hafta imzaladığı kararname, Washington eyaletinin de aralarında bulunduğu dört eyaletin açtığı ayrı bir dava nedeniyle ülke çapında geçici olarak askıya alınmıştı. Bir yargıç, kararnamenin "açıkça anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti. Toplamda 22 eyalet ve diğer kuruluşlar, kararnamenin uygulanmasını durdurmak için dava açtı.

Eski başkan Joe Biden tarafından göreve aday gösterilen Boardman, Maryland eyaletinde bulunan Greenbelt'teki federal mahkemede yapılan bir duruşmanın ardından ihtiyati tedbiri kabul etti. Göçmen haklarını savunan gruplardan CASA ve Asylum Seeker Advocacy Project ve bazı hamile anneler, Boardman’ın baktığı davayı açan taraflar arasında yer aldı. 

Doğuştan vatandaşlık veren ABD, "jus soli" veya "toprak hakkı" olarak bilinen ilkenin uygulandığı yaklaşık 30 ülke arasında. Bu ilkeyi uygulayan ülkelerin çoğu Amerika kıtasında bulunuyor. Kanada ve Meksika da doğuştan vatandaşlık veriyor.
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