Trump'a anket şoku

Başkan’ın siyah Amerikalı George Floyd’ın polis nezaretinde ölümü sonrası patlak veren protestoları ve pandemi süreci ile beraberinde gelen ekonomik kriz yönetimini yetersiz bulanların oranında da artış var.







USA Today gazetesi, Democracy Fund adlı sivil toplum kuruluşu ve California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) bünyesindeki Nationscape Project ortaklığında düzenlenen anketin sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yüzde 55’i Trump’ın başkan olarak icraatlerini onaylamıyor.





VOA'nın haberine göre, Nisan ayından bu yana destek oranı yüzde 7 oranında düşen ve başkanlığını onaylamayanların yüzde 5 arttığı Trump’a destek vermeye devam edenlerin oranı ise Temmuz ayında yüzde 39 olarak anket sonuçlarına yansıdı.





Koronavirüs vakalarında artış sürerken, bir taraftan da hem işsizliğin hala rekor düzeyde olması hem de ırkçılık karşıtı protestolar, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizin yönetimini daha zorlaştırdı.





Trump başkanlık seçimi anketlerinde de, rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Joe Biden’ın gerisine düşmüş durumda.





Democracy Fund, UCLA ve USA Today anketine katılan kayıtlı seçmenlerin yüzde 49’u Biden’a destek vereceğini söyledi. Trump’a oy vereceklerini söyleyen seçmenlerin oranı ise yüzde 41 oldu. Nisan ayındaki ankette seçmenlerin yüzde 48’i Biden’ı tercih ederken, yüzde 43’ü oylarını Trump’tan yana kullanacaklarını beyan etmişti.





Kasım’daki seçimleri etkileyecek başlıca konulardan sayılan salgın süreci yönetimi konusunda da Trump’ın politikalarına karşı çıkanların oranı artışta.





Democracy Fund-UCLA anketine katılan Amerikalılar’ın yüzde 56’sı başkanın salgın süreci yönetimindeki performansını onaylamıyor. Başkana bu konuda hala destek verenlerin oranıysa yüzde 37. Bu oran, Nisan ayında kaydedilen yüzde 45 destek oranıyla karşılaştırıldığında, son üç ay içinde başkanın destekçilerinin önemli bir bölümünün fikir değiştirdiğini ortaya koyuyor.





Washington Post gazetesi ile ABC kanalının ortak hazırladığı bir başka anketin sonuçları da başkanın pandemi sürecini yönetimine desteğin düşmeye devam ettiğini yansıtıyor. Mart’ta Trump’a pandemi süreci yönetimi desteği yüzde 51’ken, Mayıs ayında yüzde 46 olarak kaydedilmişti.





Bu oran Temmuz’da yüzde 38’e düşmüş durumda.





Bu süreçle ilgili Trump’a ‘güçlü bir şekilde karşı çıkan’ Amerikalılar’ın oranı da Washington Post-ABC anketi sonuçlarında yüzde 52 olarak kaydedildi. Bu oran Mart ayında yüzde 36’ydı.





Trump’ın pandemi sürecini yönetimiyle ilgili hoşnutsuzluk sadece Demokratlar arasında değil kendi seçmen grubu içinde de belirginleşmeye başladı. Beyaz evanjelik Protestanlar’ın Trump’a pandemi yönetimi onayı yüzde 16 puan düşerek yüzde 68’e indi.





Üniversite geçmişi olmayan beyaz yetişkin erkekler arasında da bu oran yüzde 15 puanlık bir gerilemeyle yüzde 56’ya düştü. Kırsal bölgelerden Trump’a bu konuda gelen destek de yüzde 11 puan azalarak son ankette yüzde 48 olarak kaydedildi.





Bağımsız seçmenler arasında Trump’a destek en az durumda. Bu seçmen grubunun sadece yüzde 39’u başkanın pandemi yönetiminden memnunken, yüzde 58’i karşı duruyor. Trump’ın çabalarını onaylayan Demokratlar’ın oranı ise sadece yüzde 4.





Cumhuriyetçiler arasındaysa her beş Amerikalı’dan neredeyse 4’ü Trump’a pandemi sürecinde de desteğini sürdürüyor ancak yüzde 19 gibi kayda değer bir Cumhuriyetçi seçmen kitlesi de bu süreçte Trump’tan memnun değil.





Trump’ın ırklararası ilişkileri ele alış biçimi de Amerikalılar’ın onaylamadığı konular arasında. Democracy Fund-UCLA anketi sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yüzde 56’sı başkanı bu konuda yetersiz bulurken, sadece yüzde 32’si performansını uygun ve yeterli buluyor. Nisan ayında bu oran yüzde 34 iken, onaylamayanların oranı yüzde 51’di.





Ülkede salgın nedeniyle yaşanan tarihi ekonomik krizin yönetimi hususunda da Trump’a desteğin bir önceki aylara göre azaldığı görülüyor. Nisan ayında Amerikalılar’ın yarısı başkanın ekonomiyi yönetiminden hoşnuttu ancak bu oran son dönemlerde yüzde 46’ya indi.