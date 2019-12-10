Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a azil soruşturması /10 Aralık 2019 19:40

Trump'a azil soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'a resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engelleme suçlaması yöneltti.ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın azil sürecinde önemli bir adım atarak Trump'ı resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engellemekle suçladı.

SHABER3.COM

Demokratlar tarafından kontrol edilen Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler gazetecilere yaptığı açıklamada Demokratların Trump ABD Anayasası'nı tehlikeye attığı, 2020 seçimlerinin güvenilirliğini sarstığı ve ulusal güvenliği tehlikeye attığı için harekete geçtiğini söyledi.

Yöneltilen suçlamaların gelecek hafta oylanacağı ve kabul edilirse Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato'da azil süreci yargılamasının Ocak ayında başlayabileceği belirtiliyor.

"Hiçbir başkan hukukun üstünde değildir" şeklinde konuşan Nadler "Seçimler demokrasimizin köşe taşıdır. Gelecek seçimlerin güvenilirliği 2016 ve 2020 seçimlerinde yabancı müdehalesine talip olan bir başkan tarafından riske atıldı" dedi.

Trump'tan karşı saldırı

Trump suçlamaları reddediyor ve soruşturmayı "cadı avı" olarak niteliyor. Twitter hesabından gelişmeler hakkında açıklamada bulunan Trump, ülke ekonomisini bu kadar güçlü bir duruma getiren ve yanlış bir şey yapmayan bir başkan için azil süreci başlatılmasını "siyasi bir delilik" diye tanımladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde başlatılan soruşturmada, Trump'ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranmıştı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'den 2020 yılı seçimlerindeki potansiyel rakibi Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını istediği iddia edilmişti. Trump'ın soruşturmanın açılması için Ukrayna'ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ileri sürülmüştü.

Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi'nde ifadelerine başvurulan üç anayasa uzmanı Trump'ın ABD Anayasası'na göre azledilmesini gerektirecek suç olarak nitelenebilecek edimlerde bulunduğuna inandıkları yönünde görüş bildirmişti. Cumhuriyetçilerin çağırdığı dördüncü bir uzman ise Trump hakkındaki iddiaları delil yetersizliği gerekçesiyle reddetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'a azil soruşturması Sonraki Haber >>

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:37:40