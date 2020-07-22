Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a baskı yasası geçti: Türkiye'ye ambargo uygula /22 Temmuz 2020 12:08

Trump'a baskı yasası geçti: Türkiye'ye ambargo uygula

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.

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ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Adam Kinzinger ile Demokrat Üyesi Abigail Spanberger tarafından sunulan yaptırım tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Tasarı, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump üzerinde baskı oluşturuyor.

Tasarıda, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının, ABD Kongresi'nin Ağustos 2017'de çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiği ifade ediliyor.

Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Adam Kinzinger geçen hafta tasarıyı sunarken yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı; “Türkiye, Rusya ile yaptığı silah anlaşması nedeniyle NATO üyeleri tarafından yapılan uyarıları görmezden geldi ve S-400 sistemlerinin kurulmasını kabul etti. Eylemlerinin hoş görülmeyeceğini ve ciddi sonuçlarla karşılanacağını çok açık bir şekilde belirtmeliyiz. Mevzuatımız bunu yapıyor ve Türkiye'nin eylemlerini açıkça yaptırım gerektiren bir suç haline getiriyor.”
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