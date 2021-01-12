Trump'a bir darbe de Deutsche Bank'tan geldi

Kongre binasını işgal girişiminin ardından, Alman bankası Trump ve ona bağlı şirketler grubu ile çalışmayacağını açıkladı.ABD Kongresi'nin işgalinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan engellemenin yankıları devam ederken, Apple da Trump’a karşı harekete geçti.





İlk olarak Twitter, Trump'ın hesabını 12 saat için kapatmıştı. Daha sonrasında ise Facebook Donald Trump'ın ve Trump ile ilgili sayfaların 20 Ocak'a kadar kapatıldığını açıklamıştı.





Twitter hesabı yeniden aktif olan Donald Trump buradan açıklamalar yapmaya başlamıştı. Ancak Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınına benzer bir olayın yaşanabileceği ihtimaline karşılık Trump'ın hesabını 20 Ocak'a kadar kapattığını duyurdu.





Son olarak sosyal medya uygulaması Parler’den benzer bir adım geldi.Trump destekçileri bir süredir, paylaşım kurallarının daha esnek olduğu Parler adlı bir sosyal medya uygulamasını kullanıyordu. Aşırı sağcı komplo teorilerini paylaşmak Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde engellenme nedeniyken Parler bu tür paylaşımlara karışmıyordu.





Fakat Google aldığı bir kararla, Parler'ı Google Play Store’dan kaldırdığını açıkladı.Daha sonra da Apple, aynı adımı attı ve Parler’i Apple Store'dan askıya aldı.





Geçen hafta Kongre Binası’nda yaşanan olayların ardından Deutsche Bank ABD Operasyon Başkanı Christiana Riley sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,“Tüzüğümüzle gurur duyuyoruz ve halkın iradesinin muhafaza edilmesini sürdürmek ve barışçıl bir güç geçişinin gerçekleşmesini sağlamak isteyenlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.





Öte yandan Deutsche Bank, Trump’ın iki oğlu tarafından yönetilen Trump şirketler topluluğuna neredeyse 340 milyon dolar kredi vermesiyle ve şirketler topluluğunun en önemli kredi vereni olarak biliniyor.