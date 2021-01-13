Trump'a bir darbe de Google'dan!

Twitter ve Facebook'un ardından teknoloji devi Google'ın sahibi olduğu şirket, Trump'ın hesabında yayınlanan bir videonun "seçime geniş çapta hile karıştırıldığı iddiası gibi gerçek olmayan bilgileri yayarak kullanıcı politikasını ihlal ettiğini duyurdu.







Youtube, Trump'ın 2,8 milyon abonesinin olduğu hesabına en az 7 gün boyunca yeni bir içerik yüklemeyeceğini bildirdi. Youtube'un resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada hesabın kullanıcı yorumlarına da süresiz bir şekilde kapatıldığı belirtildi.





Seçim kurulunun oylamasının Kongre'de onaylandığı sırada Trump taraftarlarının kongre binasını basmasının ardından teknoloji şirketleri Trump'ın hesaplarını engellemeye veya sınırlandırmaya başladı. Facebook başkanın Instagram da dahil olmak üzere ana sosyal medya hesaplarını askıya alırken Twitter Trump'ın 88 milyon takipçisi olduğu hesabını kalıcı olacak engelledi. Snapchat, Reddit ve Twitch gibi uygulamalarda başkanın hesaplarını askıya aldı.





Teknoloji şirketlerinin bu kararları Trump'ın sosyal medyayı yalanlarını yaymak ve şiddeti körüklemek için kullandığını savunanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Öte yandan teknoloji şirketlerinin sanal alemdeki tartışmalar üzerindeki kontrol gücü de soru işaretlerine yol açtı.

