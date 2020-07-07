Trump'a bir kitap darbesi daha : Melania Trump'ın eski danışmanı kitap yazdı

ABD'deki başkanlık seçimleri , Küresel Korona salgını, ekonomik kriz ve ülkedeki ırksal adaletsizliğe karşı yapılan protestolarla uğraşan ABD Başkanı Donald Trump bir de kitap krizi ile uğraşıyor. Eski Danışmanı John Bolton ve yeğeni Mary Trump'ın ardından bir başka kitap krizi daha kapıda bekliyor.





First Lady Melania Trump'ın yakın arkadaşı ve eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff da anılarını yazdı. Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan yapan Wolkoff Frist Lady ile 15 yıllık arkadaşlığını kaleme aldı.





Ünlü yayın evi Simon & Schuster tarafından yayınlanacak 'Melania ve Ben' kitabı 1 Eylül'de raflarda olması bekleniyor. Kasımda seçimlerden iki ay önce çıkartılacak kitabın içeriğinden pek bir bilgi yok. Ancak anılarında Wolkoff, Melania Trump ile New York'ta başlayan arkadaşlıklarından, açılış komitesinin nasıl para topladığı ve nasıl para harcadığına dair bilgilerin yer alması bekleniyor.





Kitap ile ilgili bir başka detay da Kitabın yayıncısı Simon & Schuster. John Bolton ve Mary Trump'ın kitaplarını da aynı yayın evi çıkartıyor