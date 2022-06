Trump'a bir kötü haber daha

Trump ve çocuklarının başvurusunu inceleyen New York Eyaleti İstinaf Mahkemesi, “alt mahkemenin kararında anayasaya aykırı önemli bir durum olmadığı” gerekçesiyle temyiz talebini reddetti.



Trump ve en büyük iki çocuğu Ivanka ve Donald Trump Jr., İstinaf Mahkemesi’ne başvurmadan önce, 15 Temmuz'dan itibaren Başsavcı Lettia James’ın “Trump Organizasyonları Soruşturmasında” kendilerine yöneltilecek soruları yemin ederek yanıtlamayı kabul etmiş, anlaşma dava dosyasına girmişti.



Trump ve çocukları, ifade vermemek için kendilerine mahkemenin tanıdığı “13 Haziran tarihine kadar kararı temyiz için bir üst mahkemeye başvurabilirsiniz” kararına göre ifade vermemek için New York Eyaleti İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.



New York Eyalet Başsavcısı James, Trump organizasyonlarına bağlı çeşitli kuruluşlarda yanlış beyanda bulunmak, evrakta sahtecilik, bazı emlakların değer ve finansal bilgilerinde oynama yapmak, bina ve golf kursu gibi işletmelere borç verenlere yanlış bilgi vermek, eksik emlak beyanında bulunmak, vergi kaçırmak, sigorta yolsuzluğu yapmak ve iş kayıtlarını tahrif etmek gibi çok sayıda iddiayla suçlamada bulunmuştu.



New York Mahkemesi, iki hafta önce de eski Başkan Donald Trump'ın, şirketleri ve iş uygulamalarına ilişkin yürütülen sivil soruşturma kapsamında, yemin ederek ifade vermek zorunda olduğuna hükmetmişti.



New York’ta hem Eyalet Başsavcısı hem de Manhattan Bölgesi Başsavcısı, Trump ve aile şirketlerinin vergi beyannamelerini, kredi ödemelerini veya emlak varlıklarının değerlerini uygunsuz bir şekilde tahrip edip etmediğini ve banka hesaplarında sahtecilik yapılıp yapılmadığını kapsamlı olarak soruşturuyor.