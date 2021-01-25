Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a bir kötü haber daha! /25 Ocak 2021 11:13

Trump'a bir kötü haber daha!

21 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump'ın Florida'da bulunan büyük tesisinin zengin üyelerinin birer birer tesise veda ettiği belirtiliyor.

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"Mar-a-Lago: Trump'ın Başkanlık Sarayı'nın Güç Kapılarının İçinde" isimli kitabın yazarı tarihçi yazar Laurence Leamer, Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla birlikte Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde "moralsiz" bir havanın hâkim olduğunu söyledi. 

Tesis üyelerinin "yemeklerin kötü olduğunda şikâyet ettiğini, siyasetle ilgilenmediğini" aktaran Leamer, Trump'ın başkanlığının sonlanmasıyla tesisi bırakan bazı eski üyelerle konuştuğunu söyledi. 

ÜYELİK İÇİN 200 BİN DOLAR ÖDÜYORLARDI 

Trump, başkanlık döneminin sona ermesiyle Palm Beach'teki (Florida) malikanesine gitti. Mar-a-Lago tesisinde ise pek çok eğlenceli etkinliğin yapılmadığı ve "üzüntülü" bir hava olduğu belirtildi.

MSNBC sunucusu Alex Witt'e konuşan tarihçi Laurence Leamer, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı iken Mar-a-Lago üyeliği için insanların 200 bin dolara kadar ödeme yaptığını, şu an bu ödemelerin azalacağını söyledi. 
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