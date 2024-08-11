Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a büyük şok: E-postaları hacklendi! /11 Ağustos 2024 14:41

Trump'a büyük şok: E-postaları hacklendi!

Donald Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığını dile getirdi. Trump'ın ekibi Tahran yönetimini suçladı.

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ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya e-postalarının saldırıya (hacklendiği) uğradığı iddia edildi. Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre kampanya sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar ABD'li üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etti.

Microsoft tarafından yayınlanan rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği veya siber saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı. Bu arada Trump'ın kampanyasından gelen iddiaya yönelik bir kanıt sunulmadı.

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