Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a "dolandırıcılık" davası açıldı /22 Eylül 2022 09:34

Trump'a "dolandırıcılık" davası açıldı

Hakkında çok sayıda soruşturma dosyası bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump ve üç çocuğu, mali dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, New York Eyalet Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump ve üç yetişkin çocuğu hakkında mali dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

New York Başsavcısı Letitia James Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Trump, kendisi, ailesi ve şirketi için çıkar elde etme amacıyla yasaları çiğnemiştir" dedi.

Başsavcı, üç yıldan fazla süren soruşturma kapsamında 65 tanığın ifadesine başvurulduğunu ve çok sayıda belgenin incelendiğini kaydetti.

Donald Trump ve ilgili kişilerin 250 milyon dolarlık para cezasına çarptırılması gerektiğini belirten James, ayrıca Trump ile birlikte çocukları Donald Jr., Ivanka ve Eric'in, gelecekte New York merkezli şirketlerin yönetimlerinde bulunmalarının da yasaklanmasını talep etti. Başsavcı, Trump ve aile şirketi Trump Organization'ın New York eyaletinde 5 yıl boyunca gayrimenkul edinmesine de izin verilmemesini istedi.

Başsavcı James, "Donald Trump, Trump Organization'daki çocuklarının ve üst düzey yöneticilerinin yardımıyla, kendisini haksız yere zenginleştirmek ve sistemi aldatmak için net değerini milyarlarca dolar şişirdi" diye konuştu.

Suçlamalar neler?

Trump Organization şirketi, 2011-2021 yılları arasında gayrimunkul alımlarında menkulleri, değerlerinin çok üzerinde göstererek, kredi usulsüzlüğü yapmakla suçlanıyor. Ayrıca emlak değerlerinin de, daha az vergi veya sigorta primi ödemek amacıyla, olduğundan daha düşük gösterildiği de iddialar arasında bulunuyor.

Trump'ın şirketi suçlamaları reddetti.

Başsavcı James, Ağustos ayı başlarında eski Başkan Trump'ın yeminli olarak ifadesini almak istemiş ancak Trump ifade vermemişti. Trump, başsavcının yeminli ifade çağrısını "Parti politikası motifli bir cadı avı" olarak nitelendirmişti.

James, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın temsil ettiği Demokrat Parti'ye üye. ABD'de bir çok eyalette halkın oylarıyla seçilen başsavcılar siyasi partilere üye olabiliyor.

Trump'a karşı farklı suçlamalarla açılan çok sayıda soruşturma halihazırda devam ediyor.

Trump hakkında devam eden soruşturmalardan biri de casusluk yasasını ihlal ile ilgili. Eski Başkanın Florida eyaletinde bulunan özel mülkünde yapılan aramada "çok gizli", "gizli" ve "hassas" olarak işaretlenmiş hükümet belgeleri ele geçirilmişti. Yine Trump'ın Kongre Binası baskınında etkili olduğu ve seçimlerde baskı yaptığına ilişkin suçlamalar da bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'a "dolandırıcılık" davası açıldı Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:20