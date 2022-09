Trump Organization şirketi, 2011-2021 yılları arasında gayrimunkul alımlarında menkulleri, değerlerinin çok üzerinde göstererek, kredi usulsüzlüğü yapmakla suçlanıyor. Ayrıca emlak değerlerinin de, daha az vergi veya sigorta primi ödemek amacıyla, olduğundan daha düşük gösterildiği de iddialar arasında bulunuyor.

DW'ningöre, New York Eyalet Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump ve üç yetişkin çocuğu hakkında mali dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.New York Başsavcısı Letitia James Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Trump, kendisi, ailesi ve şirketi için çıkar elde etme amacıyla yasaları çiğnemiştir" dedi.Başsavcı, üç yıldan fazla süren soruşturma kapsamında 65 tanığın ifadesine başvurulduğunu ve çok sayıda belgenin incelendiğini kaydetti.Donald Trump ve ilgili kişilerin 250 milyon dolarlık para cezasına çarptırılması gerektiğini belirten James, ayrıca Trump ile birlikte çocukları Donald Jr., Ivanka ve Eric'in, gelecekte New York merkezli şirketlerin yönetimlerinde bulunmalarının da yasaklanmasını talep etti. Başsavcı, Trump ve aile şirketi Trump Organization'ın New York eyaletinde 5 yıl boyunca gayrimenkul edinmesine de izin verilmemesini istedi.Başsavcı James, "Donald Trump, Trump Organization'daki çocuklarının ve üst düzey yöneticilerinin yardımıyla, kendisini haksız yere zenginleştirmek ve sistemi aldatmak için net değerini milyarlarca dolar şişirdi" diye konuştu.Trump'ın şirketi suçlamaları reddetti.Başsavcı James, Ağustos ayı başlarında eski Başkan Trump'ın yeminli olarak ifadesini almak istemiş ancak Trump ifade vermemişti. Trump, başsavcının yeminli ifade çağrısını "Parti politikası motifli bir cadı avı" olarak nitelendirmişti.James, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın temsil ettiği Demokrat Parti'ye üye. ABD'de bir çok eyalette halkın oylarıyla seçilen başsavcılar siyasi partilere üye olabiliyor.Trump'a karşı farklı suçlamalarla açılan çok sayıda soruşturma halihazırda devam ediyor.Trump hakkında devam eden soruşturmalardan biri de casusluk yasasını ihlal ile ilgili. Eski Başkanın Florida eyaletinde bulunan özel mülkünde yapılan aramada "çok gizli", "gizli" ve "hassas" olarak işaretlenmiş hükümet belgeleri ele geçirilmişti. Yine Trump'ın Kongre Binası baskınında etkili olduğu ve seçimlerde baskı yaptığına ilişkin suçlamalar da bulunuyor.