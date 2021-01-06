Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a Georgia seçimi şoku: Senato çoğunluğu da gitti /06 Ocak 2021 17:06

Trump'a Georgia seçimi şoku: Senato çoğunluğu da gitti

ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti. Sonuçlar kesinleşirse, Cumhuriyetçi Parti, Başkan Donald Trump'ın koltuğunun ardından Senato çoğunluğunu da kaybedecek.

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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlardayken, üst kanadı Senato'da da çoğunluğun Demokratlara geçmesi ihtimali belirdi. 3 Kasım başkanlık seçimini kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın plan ve programlarını hayata geçirmesi bakımından önem taşıyan gelişme, ırkçı-köleci geçmişi bulunan güney eyaleti Georgia'da gerçekleşti.

Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi addedilen Georgia eyaletinin Senato'da sahip olduğu iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat Parti'nin aday gösterdiği Atlanta kentindeki Ebenezer Baptist Kilisesi'nin yöneticisi Raphael Warnock ve Yahudi kökenli Jon Ossoff zafer ilan etti. Sonuçlar kesinleşirse başkent Washington DC baştan aşağı 'maviye' dönecek. Başkan koltuğu, Meclis ve Senato Demokratların kontrolünde olacak.

Diğer yandan 3 Kasım başkanlık seçimini kaybeden Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın ırkçılıkla suçlanmasına koşut, Georgia'nın Warnock-Ossoff ikilisinden yana tercihte bulunması, tarihi anlam da taşıyor. Zira Warnock, Georgia'dan seçilen ilk siyah senatör, Ossoff da Georgia'dan seçilen ilk Yahudi senatör oldu.
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