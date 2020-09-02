Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a göre hepsi terörist /02 Eylül 2020 10:03

Trump'a göre hepsi terörist

ABD Başkanı Trump, ülkede son dönemde polis şiddetine karşı düzenlenen protestolar hakkında, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri" nitelemesinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyah Amerikalı Jacob Blake'in polis tarafından 8 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün kente gitti.

Ziyareti esnasında kentteki güvenlik güçleri ve yerel yöneticilerle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Trump, ülkede son dönemde yaşanan ırkçılık ve polis şiddetine karş düzenlenen protestoları değerlendirdi.

Trump, göstericilerin 'iş yerlerine zarar verdiğini, federal binaları yakmaya çalıştığını ve mağazaları yağmaladığını' söyleyen Trump, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri" nitelemesinde bulundu.

Yönetiminin kentlerin 'güvenliğini sağlamak için çalıştığını' dile getiren Trump, kendilerinden talep edilmesi durumunda Ulusal Muhafızları diğer kentlere gönderebileceklerinin altını çizdi.

'Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız'

Trump, polis karşıtı söylemleri de eleştirerek, "Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız, bu her geçen gün artıyor" dedi.

Blake'in vurulmasına ilişkin ise Trump, "Bu süreçten geçen tüm aileler için çok üzgün hissediyorum. Olay araştırılıyor, karışık bir durum" diye konuştu.

Gösteriler esnasında hasar gören iş yerlerinin inşası için de halkın yanında olacaklarını vurgulayan Trump, "Kenosha'daki güvenlik güçlerine 1 milyon dolar vereceğiz. Gösterilerde hasar alan küçük işletmelere destek için yaklaşık 4 milyon dolar ayıracağız ve Wisconsin'de kamu güvenliğinin sağlanması için 42 milyon dolar destek vereceğiz" dedi.
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