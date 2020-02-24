Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a halk desteği ilk kez bu kadar yüksek /24 Şubat 2020 10:07

Trump'a halk desteği ilk kez bu kadar yüksek

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 başkanlık seçimi için Demokrat cephede sol eğilimli aday Bernie Sanders yarışı önde götürürken, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana en yüksek halk desteği oranına ulaştı.

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Küresel araştırma şirketi Gallup'ın son anketine göre Trump'a kamuoyu desteği yüzde 49'a çıktı. "Cumhuriyetçi lideri desteklemiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 48. Başkanlık yarışı için kritik bir döneme girilirken ABD'li başkan göreve geldiği Ocak 2017'den beri en yüksek desteği yakaladı.

Amerikalıların çoğunluğu Trump'ın kazanacağını düşünüyor

Trump'un gelecek seçimleri tekrar kazanabileceğini düşünenlerin sayısı da artıyor.

CBS News kanalın yaptırdığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 65'i, seçimleri Demokrat rakibiyle başa baş kalsa da Trump'ın kazanacağını düşünüyor.

Trump'a desteğin artmasının gelecek aylarda belirleyici olacağının altını çizen CNN analisti Harry Enten, "Bu zamanlarda kamuoyu desteğinin yüzde 46 ila yüzde 54 arasında olduğu başkan adayları genellikle seçimlerde rakipleriyle başa baş oluyor. Kamuoyu desteği yüzde 45 veya daha düşük olanlar da genellikle başkanlık seçimlerinde kaybeden taraf oluyor. Eğer tarih tekerrür ederse, Trump'a kamuoyu desteği onu favori isim olarak konumlandırabilir" yorumunu yaptı.

Trump son yılların en düşük halk desteğiyle göreve gelen ABD başkanıydı

Daha önceki kamuoyu yoklamaları, Trump’ın görevine başlamasının ardından son 40 yılın en düşük popülariteye sahip başkan olduğunu göstermişti.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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