Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a 'İHA saldırısı' ima edince... /22 Ocak 2021 18:35

Trump'a 'İHA saldırısı' ima edince...

Twitter, İran dini liderinin hesabını 45. ABD Başkanı Donald Trump'a suikast imasında bulunan paylaşım yapmasının ardından askıya aldı.

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 6 Ocak'ta Trump'ın mitinginin ardından destekçilerinin Kongre'ye saldırması üzerine Trump'ın hesabını kapatmış bulunan Twitter'da, 45. ABD Başkanı'na suikast imasında bulunan paylaşım yaptı.

Bunun ardından Twitter, Hameney'in hesabını askıya aldı. 

Trump'ın kuşbakışı fotoğrafıyla 'İntikam kesin' paylaşımı yapmıştı

İnsansız hava aracı tarafından hedef alınmış gözüken kuşbakışıyla golf sahasında sopa sallayan Trump fotoğrafına, Hamaney'in Süleymani suikastının birinci yıldönümü öncesi yaptığı "İntikam kesin" açıklaması eşlik etti. 

İran dini lideri 16 Aralık'ta "Generel Süleymani'nin öldürülmesini emredenlerle gerçekleştirenler cezalandırılmalı. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda alınacaktır" diye tweetlemişti.
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