Trump'a ilginç destek... Kulaklarını bandajladılar

13 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimlerinin adayı Donald Trump, Pensilvanya yakınlarındaki bir kampanya mitinginde suikast girişimiyle karşılaştı. Başkan adayı, saldırıdan şans eseri sadece kulağından yara alarak kurtuldu.



Trump'a gerçekleştirilen saldırıdan sonra başkan adayı Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan bir destekçi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırı zanlısı Thomas Matthew Crooks da öldürülerek etkisiz hale getirildi. Trump, yaşananlardan iki gün sonra yeniden halkın önüne çıktı.



20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un saldırısı sonrası Trump, sağ kulağında bir bandajla halkın önüne çıkmaya başlayınca taraftarlarından da ilginç bir destek geldi.



Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi (RNC) sırasında Trump destekçileri ve katılımcılar Trump'ın yanında olduklarını göstermek için kulaklarına bandaj takarken görüldü.



Trump'ın hem kanlı hem de bandajlı kulağı, saldırıdan sonra kampanyanın sembolü haline geldi.



Sağ kulağında hiçbir sorun olmadığı halde, sadece Trump'a desteğini göstermek için bandaj takan Arizona'daki Cave Creek'ten Cumhuriyetçi Ulusal Komite delegesi Stacey Goodman, “Onunla dayanışma içindeyiz ve ona iyi şanslar diliyoruz. Yüzde 100 onunla birlikteyiz" dedi.



Bandaj sembolü kısa sürede destekçiler arasında hızla yayıldı. Bandaj kullananların çoğunun, Trump'ın Başkan Joe Biden'ın önünde olduğu önemli bir eyalet olan Arizona'dan olması dikkat çekiyor.



Arizona'nın Maricopa İlçesindeki GOP Başkanı Craig Berland, bir grup delegenin otobüslerinde bu fikri ortaya attığını söyledi: "Biraz kağıtla başladı; daha sonra tıbbi gazlı bez satın aldılar. Komik bir şeydi ama yaşanan trajedi nedeniyle aynı zamanda ciddi bir şeydi."



Trump'a destek artarken, skandal bir iddia da ABD'yi karıştırdı. Eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks’un ateş açmadan bir saatten fazla bir süre önce kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli olarak tespit edildiği öne sürüldü.