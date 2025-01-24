Trump'a ilk yargı engeli

Hafta başında yemin ederek resmen ABD'nin 47'nci başkanı olan Donald Trump'ın ilk iş gününde imzaladığı 'vatandaşlık' kararnamesine yargı engeli geldi.



Seattle eyaletinde bir federal hakim, Trump'ın doğumla otomatik olarak vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini geçici olarak durdurdu.



ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, göçmen ailelerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran 14. Anayasa Değişikliği'nin anayasaya "açıkça aykırı" olduğunu belirtti.



40 yıldan uzun bir süredir yargıçlık yaptığına dikkati çeken Coughenour, "Sunulan davanın burada olduğu kadar açık olduğu başka bir dava hatırlamıyorum. Bu açıkça anayasaya aykırı bir emirdir" ifadelerini kullandı.



Coughenour'ın durdurma kararıyla Trump'ın, seçim döneminde destekçilerine söz verdiği doğum yoluyla vatandaşlık konusundaki değişiklik ilk defa yasal bir engelle karşılaşmış oldu.



ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, vatandaş olmayan anne babadan doğmuş olsa da, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaş olma hakkını elde ediyor.



Trump'ın gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan kararnamesi, ülkede kaçak bir şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisini alamamasını öngörüyor.



Trump yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta kararnameyi imzalamış, 18 Demokrat eyalet savcısı da buna dava açmıştı.