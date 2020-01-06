Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a İran ile ilgili Temsilciler Meclisi freni /06 Ocak 2020 19:33

Trump'a İran ile ilgili Temsilciler Meclisi freni

Kasım Süleymani suikastı sonrasında İran ile ABD arasında gerilen ilişkilerde sonrasında Trump'ın İran'a karşı askeri faaliyetlerini sınırlandırmaya dönük yasa tasarısı gündeme geldi.

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ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a dönük askeri faaliyetlerini sınırlandırmayı öngören yasa tasarısının Meclis'te oylanacağını açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a dönük askeri faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir yasa tasarısı sunulacak.

Meclis üyelerine mektup yollayan ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Meclis'in Trump'ın İran'a yönelik askeri faaliyetlerinin sınırlandırılmasını öngören Savaş Yetkileri Tasarısı'nı sunacağını ve tasarının oylamaya gidileceğini belirtti.

Pelosi, "Tasarı, hükümetin İran'a dönük askeri husumetini 30 gün içinde durdurması konusunda Kongre'nin yetkilerini artıracak ve köklü yönetim sorumluluklarını güçlendirecek" açıklamasında bulundu.

Pelosi, mektubunda, "İranlı üst düzey askeri yetkilileri hedef alan orantısız askeri hava saldırısı, İran'la gerilimin ciddi şekilde yükselmesine neden olarak, ABD'nin hizmet mensuplarını, diplomatlarını ve diğerlerini tehlikeye atmıştır" dedi.

Demokrat Senatör Tim Kaine de, cuma günü Kongre'de "İran'la gerilimin yükselmesini önlemeye" dönük bir tasarı sunmuştu.
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