Trump'a karşı Obama mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların umudu yine 8 yıl önce görev süresini dolduran Barack Obama olacak gibi görünüyor.





Euronews Türkçe'de yer alan Faruk Can imzalı habere göre 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın karşısını çıkmasına kesin gözüyle bakılan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a en büyük desteğin Obama'dan gelmesi bekleniyor. Zira Obama, Demokrat siyasetçiler arasındaki en popüler figür olma özelliğini hala sürdürüyor. Özellikle siyahi ve genç seçmenler arasında.





Bu nedenle Biden'ın kampanya ekibi de önümüzdeki aylarda Obama'nın bu popülerliğini sonuna kadar kullanmayı hedefliyor.





Fakat bu aynı zamanda Trump'a koronavirüs salgını ve ekonomik kriz gündeminden uzaklaşarak eski başkanı hedef alan açıklamalarını sürdürme imkanı tanıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Trump ve ekibi Obama'yla ilgili komplo teorilerini agresif bir şekilde gündeme getirdi.





Obama döneminde Güvenlik Konseyi sözcülüğü yapan Ned Price, her iki partiden siyasetçilerin başkanlık yarışını Obama etrafında kurmak istediğini belirtti.





Bu yeni tartışmalar ülkenin geleceğini belirleyecek olan seçimin aynı zamanda geçmişle hesaplaşma üzerine olacağını da gösterdi. Obama'nın popülerliğinden faydalanmak isteyen Biden aynı zamanda Trump tarafından yerle bir edilmeye çalışılan eski başkanın mirasına da sahip çıkma sözü veriyor.





Trump'ın Obama karşıtı açıklamaları ise günlük politikalardan daha çok karanlık ve komplo teorileri tonunda ilerliyor. Son olarak Trump, Obama ve Biden'ın görev sürelerinin son aylarında Michael Flynn hakkındaki istihbarat raporlarıyla ilgili tutumlarını eleştirdi.





Trump'ın kısa süre ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Michael Flynn'in Rusya'nın ABD büyükelçisi ile görüşmeleri hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan söylediği ortaya çıkınca görevden alınmıştı.





Beyaz Saray yönetiminin Obama ve ekibinin bu süreçte yasal prosedürlere uygun hareket ettiğini açıklamasına rağmen Trump, selefinin yaptıklarını Watergate skandalına atıfta bulunarak "Obamagate" olarak adlandırdı.





'Dikkat dağıtma amaçlı'





Biden'ın kampanya yönetimi ise başkanın Obama'ya saldırmasının arkasında koronavirüs salgını ve ekonomik kriz gündemlerini değiştirmek istemesi olduğunu savundu.





Trump'ın açıklamaları görevi tamamladıktan sonra aktif siyasete mesafeli duran Obama'nın Biden'ı desteklemek için tekrar sahaya inme sinyalleri vermesinden sonra geldi.





Geçen hafta Obama, geniş katılımlı bir toplantıda Adalet Bakanlığı'nın Flynn hakkındaki davayı düşürme kararını ülkedeki hukukun üstünlüğü ilkesini tehlikeye attığını söylemişti. Obama ayrıca Trump yönetiminin Covid-19 salgını krizini yönetme biçimini de eleştirmişti.





Biden'ın ekibi Obama'nın rolü henüz tam şekillenmemiş olsa da eski başkanı kampanya çalışmalarını dahil etme konusunda oldukça istekli görünüyor.





Monmouth Üniversitesi'nin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği kamuoyu araştırma Amerikan halkının yüzde 57'sinin Obama hakkında olumlu görüşü olduğunu ortaya koydu. Bu oran Demokratlar arasında yüzde 92, Cumhuriyetçiler arasında ise yüzde 19.





Aynı araştırmaya göre Biden hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 41 olurken Trump'ın desteği yüzde 40 seviyesinde kaldı. Bu çalışma Obama'nın şu anda bile her iki başkan adayından daha popüler olduğunu gösterdi.