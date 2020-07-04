Trump'a Korona şoku: Müstakbel gelinin testi pozitif çıktı

4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri öncesi bir şok haberde Başkan Donald Trump cephesinden geldi . Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump JR' nun kız arkadaşı ve Trump'ın seçim kampanyasının üst düzey görevlilerinden biri olan Kimberly Guilfoyle koronaya yakalandığı açıklandı .

Trump'ın çok önem verdiği Rushmore Dağı'ndaki 4 Temmuz etkinliğinden önce yaşanan bu gelişme kampanyaya gölge düşürdü.

Guilfoyle'nın Başkanın kampanyası için oğul Donald Trump Jr. ile Güney Dakota'ya gittiği Ancak Başkanın uçağı Air Force One'da seyahat etmediği açıklandı . Başkanın etrafındakilere rutin olarak kontrol yapıldığını açıklayan yetkililer Kimberly Guilfoyle'nin her hangi bir şikayetinin olmadığını belirttiler





Beyaz saray'da ve Trump'ın çevresinde daha önce de testi pozitif çıkan isimler oldu ancak Bayan Guilfoyle, Trump'a mümkün olan en yakın üçüncü kişi olarak tanımlanıyor.







