Samanyolu Haber /Gündem / Trump'a Korona şoku: Müstakbel gelinin testi pozitif çıktı /04 Temmuz 2020 10:09

Trump'a Korona şoku: Müstakbel gelinin testi pozitif çıktı

ABD bu yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne Corona virüsü salgınının gölgesinde giriyor. Ülkenin birçok eyaletinde vaka sayılarının önlenemez bir şekilde artmaya devam etmesi, normalde kalabalık gruplar halinde kutlanan 4 Temmuz hafta sonu öncesinde yetkilileri alarma geçirmiş durumda.

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4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri öncesi bir şok haberde Başkan Donald Trump cephesinden geldi . Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump JR' nun kız arkadaşı ve Trump'ın seçim kampanyasının üst düzey görevlilerinden biri olan Kimberly Guilfoyle koronaya yakalandığı açıklandı . 

Trump'ın çok önem verdiği Rushmore Dağı'ndaki 4 Temmuz etkinliğinden önce yaşanan bu gelişme kampanyaya gölge düşürdü. 

Guilfoyle'nın  Başkanın kampanyası için oğul Donald Trump Jr. ile Güney Dakota'ya gittiği Ancak Başkanın uçağı Air Force One'da seyahat etmediği açıklandı . Başkanın etrafındakilere rutin olarak kontrol yapıldığını açıklayan yetkililer Kimberly Guilfoyle'nin her hangi bir şikayetinin olmadığını belirttiler 

Beyaz saray'da ve Trump'ın çevresinde daha önce de testi pozitif çıkan isimler oldu ancak Bayan Guilfoyle, Trump'a mümkün olan en yakın üçüncü kişi olarak tanımlanıyor. 


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