Trump'a kötü haber: Mahkeme ifadeye çağırdı

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, ABD eski Başkanı Donald Trump ve çocukları Ivanka ve Donald Jr.’ın aile şirketleriyle ilgili bir soruşturma kapsamında 21 gün içinde savcılığa yeminli ifade vermeye çağırdı.





Yargıç Arthur Engoron’un kararına göre, eski Başkan Trump, oğlu Donald Trump Jr ve kızı Ivanka Trump’ın ifade vermek için New York Eyalet Başsavcısı Letitia James’in karşısına çıkacak.





“HİÇ KİMSE YASALARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR”

Yargıcın bu kararını “Bugün adalet yerini buldu” sözleriyle değerlendiren New York eyaleti başsavcısı Letitia James, “Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, hiç kimsenin adalet arayışının önünde durmasına izin verilmeyecektir. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir” dedi.





Yargıç Arthur Engoron, New York eyalet savcılığının olası bir mali yolsuzlukla ilgili çok sayıda kanıt bulduğunu ve bunları sorgulamak için Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr ve kızı Ivanka Trump’a ifade vermek üzere mahkeme celbi gönderildiğini bildirdi ve çağrıya icabetsizliğin açıkça görev ihmali olacağını kaydetti.





Başsavcı geçen ay Trump Şirketi’ne yönelik üç yıldır süren soruşturmasında yolsuzlukla ilgili çok sayıda kanıt ortaya çıkardığını açıklamıştı. Başsavcı şirketin banka kredisi alabilmek için Trump markasının ve altı gayrımenkulun değerini şişirdiğini ve daha sonra vergiden düşürmek için fiyatları indirdiğini tespit etmişti.









Donald Trump ve kızı Ivanka Trump





DONALD TRUMP: CADI AVI SÜRÜYOR

Hakkındaki suçlamaları reddeden Donald Trump, bir açıklama yaparak başsavcıyı kendisini ve ailesini hedef alarak siyasi gündem oluşturmakla suçladı ve “Tarihteki en büyük cadı avı sürüyor ve hatırlıyorum, yargıçlar ve adaletin bana karşı nefreti yüzünden New York’ta adil şekilde yargılanamıyorum” ifadelerini kullandı.





Trump’ın başsavcı James’e karşı soruşturmalarını durdurmak için açtığı dava ise sürüyor.





TRUMP ORGANIZATION HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Trump’la ilgili hukuki dava ve soruşturmaların odağında New York yer almış, Trump’ın New York’taki ticari faaliyetleri ve şirketlerine yönelik soruşturmaların sayısı artarak kapsamları daha da genişlemişti.





Başsavcı James, Trump İşletmesi (Trump Organization) hakkındaki soruşturmayı 2019 yılının Mart ayında başlatmıştı. New York Eyalet Başsavcısı, eski Başkan Donald Trump’ın aile işletmesini mali çıkar sağlamak için sürekli olarak malvarlığı değerini olduğundan farklı göstermekle suçlamıştı.





New York’taki Trump kuruluşlarına bağlı şirketler, evrakta sahtecilik yapmak, eksik emlak beyanında bulunmak, vergi kaçırmak, sigorta yolsuzluğu yapmak, iş kayıtlarını tahrif etmek gibi çok sayıda iddiayla suçlanmıştı.





New York’ta hem Eyalet Başsavcısı hem de Manhattan Bölgesi Başsavcısı, Trump ve aile şirketlerinin vergi beyannamelerini, kredi ödemelerini veya emlak varlıklarının değerlerini uygunsuz bir şekilde tahrif edip etmediğini kapsamlı olarak soruşturmuştu.





Trump Vakfı’na bağlı emlak şirketlerinin de kredi alabilmek için envanterindeki çeşitli taşınmazların maddi değerlerini olduğundan fazla göstererek şişirdiği, ancak bu durumun aksine vergi beyannamelerinde emlak vergisini daha az ödemek amacıyla elindeki mal varlıklarının değerini daha düşük gösterdiği iddia edilmişti.