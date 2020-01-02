Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a Lübnanlı damat /02 Ocak 2020 13:09

Trump'a Lübnanlı damat

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'un küçük kızı Tiffany'nin Lübnan asıllı bir Amerikan vatandaşı ile nişanlanacağı iddia edildi.

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Mülteci karşıtı duruşu ile bilinen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın en küçük kızının Lübnanlı bir işadamı ile nişanlanacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en küçük kızı Tiffany Trump, Boulos Holding'in 22 yaşındaki Lübnan kökenli varisi Michael Boulos ile nişanlanacak.

GENÇ ÇİFTİ BABA TRUMP İLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Göçmen karşıtı sert politikaları ile bilinen Trump'ın kızının Lübnan kökenli bir genç ile nişan haberi ABD basınına bomba gibi düştü. 

İkilinin baba Trump ile sürekli bir arada olması ve internette yayılan bir davetiyenin fotoğrafları bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Ancak Boulos konu hakkında açıklama yaparak iddialara son verdi. 

Takipçilerinin yeni yılını kutlayan Boulos, "Bu arada, 2 gündür ortalıkta dolaşan mektup/davet gerçek değil ve tamamen uydurma." dedi.

Ancak yine de sosyal medyada çiftin evlenecek olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2018 yazında Yunanistan'ın ünlü tatil adası Mykonos'ta tanışan ikili önceki gün Başkan Donald Trump'ın düzenlediği yeni yıl etkinliğinde el ele katılmıştı.

Trump'ın büyük kızı Ivanka (sağdan 3'üncü), Jared Kushner (sağdan 4'üncü) ile evli.
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