Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a o sözünü hatırlattı... /21 Ocak 2021 10:50

Trump'a o sözünü hatırlattı...

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile daha önce sık sık atışan iklim aktivisti Greta Thunberg, Trump'a kendi sözlerini hatırlatan bir veda mesajı yayımladı.

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İklim aktivisti Greta Thunberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce kendisi hakkında "Parlak ve güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir genç kıza benziyor. Gördüğüme sevindim." mesajına atıf yaptı. 

18 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, şahsi Twitter hesabında Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığı fotoğraf karesini ilave etti. 

Thunberg, "Parlak güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir yaşlı adama benziyor. Gördüğüme sevindim!" ifadelerini kullandı. 

THUNBERG'İN BM'DE YAPTIĞI KONUŞMAYI AKTARIRKEN KİNAYE YAPMIŞTI

Trump, 2019 yılında Thunberg'in, "İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor, bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel yok oluş ile karşı karşıyayız ve siz hâlâ para ve sonsuz ekonomik büyüme hakkında peri masallarından bahsediyorsunuz." sözlerini içeren Birleşmiş Milletler (BM) konuşmasını paylaşmıştı. 

Trump o mesajda Greta için "O parlak ve güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir genç kıza benziyor. Gördüğüme sevindim." demişti. 

Trump'un halefi ve ABD'nin 46'ncı başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadeleyi yeni yönetimin öncelikleri arasında ilk sıralara koydu. 

21 Ocak'ta işbaşı yapar yapmaz ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na döndüren Biden, ülkedeki tartışmalı Keystone petrol boru hattı proje ruhsatını da iptal etti. 

Thunberg, boru hattının iptaliyle ilgili daha önce "Güzel bir başlangıç." yorumunu yapmıştı. 
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