Trump'a Panama ve Grönland'dan tepki: 'Satılık değiliz'

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine işaret etmesinin ve Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün 'mutlak bir zorunluluk' olduğunu savunmasının ardından her iki ülkeden de Trump'a tepki geldi.





Reuters'ın aktardığına göre, Grönland Başbakanı Mute Egede, dün yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın satılık olmadığını belirtti. Egede, "Grönland bizimdir. Satılık değildir ve asla satılık olmayacaktır. Özgürlük için verdiğimiz uzun mücadelemizi kaybetmemeliyiz" diye konuştu. Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini isteyebileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Panama halkı ise Trump'ın posterlerini ateşe verdi.





PANAMA: TRUMP'IN TEHDİTLERİNİ KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Panama'nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) önderliğinde meydanlara inen halk, Panama Parlamentosu önünde Trump'ı protesto etti. ABD bayrağı ve Trump posterlerini yakan göstericiler, Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya desteklerini dile getirdi.





Suntracs, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.





BÖLGE ÜLKELERİNDEN PANAMA'YA DESTEK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti de Panama'nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı ve Murillo'ya destek mesajları gönderdi.





Murillo ise sosyal medya hesabından uluslararası topluma teşekkür ederek, "Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek" paylaşımında bulundu.





Ne olmuştu?

5 Kasım'da yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Eski başkan Jimmy Carter'ın kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini 'hata' olarak tanımlayan Trump, kanalın 'başkalarının yararına değil' iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.





Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.





Trump, 22 Aralık'ta Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini de tekrarlamıştı.





Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor" demişti.