Trump'a rağmen veto ettiler!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'nin teşvik paketinde kişi başına yardım için getirdiği 2 bin dolarlık teklifi reddetti.





ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bugün Noel arifesi sabahında, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Amerikan halkını başkanın desteklemeyi kabul ettiği 2 bin dolardan acımasızca mahrum etti.” diye konuştu.







ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmesi hedeflenen yeni teşvik paketi kördüğüm oldu.





TRUMP "600 DOLAR YETMEZ, 2 BİN DOLARA ÇIKARALIM" DEMİŞTİ





Koltuğu 20 Ocak 2021'de Joe Biden’a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın teşvik tasarısında vatandaşlara yapılması öngörülen 600 dolarlık ödemeyi düşük bularak, tutarı 2 bin dolara çıkarılmasını talep etmişti.





Teklifin akabinde Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer söz konusu güncellemenin yapılmasını teklif etti.





Demokratlardan destek gören teklif Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi.





Trump’ın Cumhuriyetçilere çağrıda bulunması gerektiğini belirten Pelosi, teklifin 28 Aralık’ta yeniden Temsilciler Meclisi’nin oyuna sunulacağını bildirdi.





Pelosi, “Umarım o zamana kadar başkan, hükûmeti açık tutmak ve Covid-19 salgınına yönelik desteği sağlamak için kanunu imzalamış olur.” değerlendirmesinde bulundu.





ABD Senatosu, yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık’ta onaylamıştı. Trump ise paketi geri göndermişti.