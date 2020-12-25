Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump'a rağmen veto ettiler! /25 Aralık 2020 12:00

Trump'a rağmen veto ettiler!

"Teşvik paketinde kişi başına yardımı 600 dolardan 2 bin dolara çıkaralım" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın teklifini Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Partili üyeler reddetti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'nin teşvik paketinde kişi başına yardım için getirdiği 2 bin dolarlık teklifi reddetti. 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bugün Noel arifesi sabahında, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Amerikan halkını başkanın desteklemeyi kabul ettiği 2 bin dolardan acımasızca mahrum etti.” diye konuştu.

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmesi hedeflenen yeni teşvik paketi kördüğüm oldu. 

TRUMP "600 DOLAR YETMEZ, 2 BİN DOLARA ÇIKARALIM" DEMİŞTİ

Koltuğu 20 Ocak 2021'de Joe Biden’a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın teşvik tasarısında vatandaşlara yapılması öngörülen 600 dolarlık ödemeyi düşük bularak, tutarı 2 bin dolara çıkarılmasını talep etmişti. 

Teklifin akabinde Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer söz konusu güncellemenin yapılmasını teklif etti.

Demokratlardan destek gören teklif Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi. 

Trump’ın Cumhuriyetçilere çağrıda bulunması gerektiğini belirten Pelosi, teklifin 28 Aralık’ta yeniden Temsilciler Meclisi’nin oyuna sunulacağını bildirdi.

Pelosi, “Umarım o zamana kadar başkan, hükûmeti açık tutmak ve Covid-19 salgınına yönelik desteği sağlamak için kanunu imzalamış olur.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosu, yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık’ta onaylamıştı. Trump ise paketi geri göndermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'a rağmen veto ettiler! Sonraki Haber >>

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:25