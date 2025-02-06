'Trump'a rağmen küresel finansman sistemi çalışmaya devam eder'

Çok taraflı sistemin işlemesi, piyasaların açık olması ve birbirimize karşı çok fazla sorunlu davranışlarda bulunmamamız hepimizin yararına.

Ludger Schuknecht - AIIB Başkan Yardımcısı





Ekonomistlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri politikası daha fazla korumacılığa, küresel ekonomide daha yavaş büyümeye ve daha fazla enflasyona yol açabilir.Yine de, dünyadaki en büyük kurumlardan biri olan Pekin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Başkan Yardımcısı Ludger Schuknecht'e göre, küresel kalkınma finansmanı mimarisi fırtınayı atlatmak için iyi konumlanmış durumda.Schukecht Brüksel'de Euronews'a yaptığı açıklamada, "Diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz," dedi."Şu anda çok taraflılığın bana göre biraz zorlanıyor olması, onu daha az ilgili ve refahımız için ileriye dönük olumlu bir güç olarak daha az önemli hale getirmiyor," diye ekledi.Bu haftanın başlarında Trump Kanada ve Meksika'ya gümrük vergileri getirmiş, ancak her iki ülke hükümetinin de ABD ile olan sınırlarındaki kontrolleri iyileştirme sözü vermesinin ardından bir gün sonra kararı askıya almıştı.Buna karşın, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri yürürlükte kaldı ve Pekin'in kısasa kısas önlemlerine neden oldu.Schuknecht, Trump yönetimi de dahil olmak üzere dünya liderlerinin iyi işleyen bir küresel finans piyasasına ve güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı."Ben rasyonelliğe inanıyorum. Ve evet, insanların farklı tarzları var. Ama bence nihayetinde çok taraflı sistemin işlemesi, piyasaların açık olması ve birbirimize karşı çok fazla sorunlu davranışlarda bulunmamamız hepimizin yararına. Ancak iyi çözümler bulacağımıza inanıyorum."Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya'daki ekonomik ve sosyal sonuçları kolektif olarak iyileştirmeyi amaçlayan çok taraflı bir kalkınma bankası ve uluslararası finans kuruluşudur. Dünyanın en büyük ikinci çok taraflı kalkınma kuruluşudur.Çin'in girişimiyle kurulan AIIB'nin şu anda çoğu Asya ve Avrupa'dan olmak üzere 110 üye ülkesi bulunmaktadır.Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere üyeler arasında yer alırken, ABD üye değildir. Washington, bankanın Çin'e karşı fazla uzlaşmacı olduğunu düşünüyor.