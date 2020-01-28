“Trump'a senden daha zekileri işe al dedim, 'hiç yok ki' cevabını verdi“

Bloomberg, Trump’la en son, başkan seçildiği Kasım 2016’dan resmen koltuğa oturduğu ocak ayına kadar geçen sürenin ‘ortalarında bir ara’ konuştuklarını söyledi. Ancak Bloomberg, Trump’ın telefon numarasını yazmayı umursamadığını vurguladı.







Buna rağmen Trump’ın kendisinden bir telefon beklediğini ve bunu da ima ettiğini savunan Bloomberg, konuşmanın içeriğini şöyle anlattı:





“Aramazdı. Onu aramak zorunda kaldım. Seçilmiş başkandı ve hoş bir sohbetimiz oldu. Bana ne yapması gerektiğini sordu. Ben, ‘Kendinden daha zeki insanları işe al’ dedim ve o, ‘Hiç yok ki’ dedi.”





'CEP TELEFONU NUMARASINI VERDİ'





Bloomberg, “Dedim ki, ‘Bak bu alanların her biri hakkında bilgisi olan insanları bulmalısın’; savunma, ticaret ve finans ve (Trump’ın) hiçbir şey bilmediği bütün o şeyler hakkında. Bu konuda bir şeyler bildiğini söyledi. Ama ben de iyi insanları bulur ve onları iyi yönlendirebilirse düzgün bir yönetimi olabileceğini anlattım. ‘Çok teşekkür ederim’ dedi. Hatırladığım kadarıyla bundan daha kibar olamazdı. Bana şahsi cep telefonu numarasını verdi ki onu yazmak için uğraşmadım” dedi.





Bloomberg, bu konuşmadan sonra iletişim kurmadıklarını belirtti.





Demokrat başkan aday adayları arasında en favori beş isimden biri olarak gösterilen 77 yaşındaki Michael Bloomberg, seçim kampanyasını Donald Trump’ın bozguna uğratılıp Beyaz Saray’dan uzaklaştırılması fikri üzerine kuruyor. Amerika'nın en zengin 8. kişisi olan Bloomberg, daha önce ‘Trump'tan kurtulmak için tüm parasını harcadığını’ da söylemişti.





Üst üste üç kez New York belediye başkanlığına seçilen Bloomberg, Demokrat Parti içindeki yarışa rakiplerinden aylar sonra, ancak kasım ayının sonunda katılmıştı.





Potansiyel rakipler Bloomberg ile Trump sık sık söz düellosuna giriyor. Bloomberg, Trump için ‘ulusun varlığına tehdit’ derken, Trump ise kendisini ‘Mini Mike’ olarak çağırıyor.



