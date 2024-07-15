Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump'a suikast girişimi Bitcoin'i uçurdu /15 Temmuz 2024 12:59

Trump'a suikast girişimi Bitcoin'i uçurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın suikasta uğraması piyasaları da etkiledi. Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı Trump’a suikast girişiminin ardından son 24 saatte 62 bin doların üzerine çıktı. Yaklaşık yüzde 4,6’ya yakın değer kazanan Bitcoin’in Trupm’ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artmasına yönelik beklentilerden dolayı olduğu ifade edildi.

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin, 62 bin 922 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine yükseldi.
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