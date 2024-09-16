Trump'a suikast girişiminde bulunan şahsın kimliği ortaya çıktı!

ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, Donald Trump’a saldırı girişiminde bulunan kişinin Ryan Wesley Routh (58) olduğunu duyurdu. Bild'in derlediği CNN ve AP'nin haberine göre, üç ayrı kolluk kuvveti kaynağı, Routh’un saldırının şüphelisi olduğunu doğruladı.







SUİKAST GİRİŞİMİ ŞÜPHESİ

Routh, Florida'da Trump'ın West Palm Beach golf sahasında çalıların arasında saldırı tüfeğiyle saklanırken yakalandı. FBI, olayı Trump’a yönelik bir "suikast girişimi" olarak değerlendirdi.





SABIKALI ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ



Bild'de yer alan habere göre Routh’un LinkedIn profilinde, North Carolina Tarım ve Teknik Eyalet Üniversitesi mezunu olduğu ve 2018'de Hawaii'ye taşındığı belirtiliyor. Kendisinin Honolulu'da bir inşaat şirketi sahibi olduğu da kaydediliyor. Ayrıca sabıka kaydı oldukça kabarık. Routh, sekiz kez küçük suçlar nedeniyle tutuklandı. 2002 yılında "kitle imha silahı" olarak adlandırılan tam otomatik makineli tüfek bulundurduğu için suçlu bulundu.





UKRAYNA SAVAŞINA İLGİ

CNN analisti John Miller, Routh’un sosyal medya hesaplarının Ukrayna savaşına dair paylaşımlar içerdiğini bildirdi. Ayrıca Routh, Taliban’dan kaçan Afgan askerlerini savaşa katmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.





MUSK'TAN ROKET İSTEDİ



Routh, sosyal medya platformu X üzerinden Elon Musk’tan bir roket satın almak istediğini belirtti. Talebinde, roketi Putin’in Karadeniz'deki sığınağını vurmak için kullanmak istediğini yazdı.





DEMOKRATLARA BAĞIŞLARI

Routh’un siyasi geçmişi de dikkat çekiyor. 2019’dan bu yana Demokratlar ve onların kampanyalarına bağışlarda bulundu. Ayrıca sosyal medya hesaplarında Trump karşıtı paylaşımlar yaptı ve ABD demokrasisinin tehlikede olduğunu iddia etti.