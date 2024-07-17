Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a suikast girişiminin ardından Kongre'de 'şüpheli' alarmı: Etkisiz hale getirildi /17 Temmuz 2024 09:25

Trump'a suikast girişiminin ardından Kongre'de 'şüpheli' alarmı: Etkisiz hale getirildi

ABD'li yetkililerin İran'ın eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağına dair istihbarat edindiğini iddia etmesinin ardından kısa bir süre sonra Kongre yakınlarındaki bir saldırgan vuruldu.

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ABD'li yetkililer, İran'ın, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği ve bunun ardından ABD Gizli Servisi'nin Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde 'İran tehdidi' hakkında bilgilendirildiği öne sürüldü. İddialar henüz açıklığa kavuşmamışken yeni bir gelişme yaşandı.

KONGRE YAKINLARINDA ŞÜPHELİ ALARMI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.
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