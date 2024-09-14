Trump'a suikast soruşturmasında 'Gizli Servis'e ağır suçlama

ABD merkezli Washington Post gazetesinin soruşturma hakkında bilgi sahibi iki üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulan Temmuz ayındaki mitingi sırasında “ABD Gizli Servisi'nin çalışmalarında ciddi usulsüzlükler” olduğu, kurum içinde yapılan bir soruşturmayla ortaya çıkarıldı.







Gazete, “Gizli Servis soruşturması, Donald Trump'a suikast girişimine zemin hazırlayan güvenlik önlemlerindeki kusurları (varlığını) doğruladı ve yeni bilgileri de ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.





Washington Post'a göre, yetkililer, başlangıçta Trump'ın vurulduğu çatı ile konuşma yaptığı sahne arasına devasa ekipmanlar ve bayraklar yerleştirmeyi planlamışlardı, ancak bu hiçbir zaman yapılmadı.





Gazete, iletim sisteminde de ciddi kusurlar bulunduğunu yazdı. Örneğin, devriye gezen polis memurlarından gerçek zamanlı uyarılar alması gereken servis ajanlarının telsiz odası bu uyarıları alma yeteneğine sahip değildi. Gazeteye göre, polis tarafından verilen alarm tüm servis ajanlarına iletilmedi, tıpkı daha sonra Trump'ı vuran şüpheli kişinin fotoğrafının sadece bir memura gönderilmesi gibi.





Soruşturmaya göre, güvenlik önlemlerinden sorumlu Gizli Servis biriminin, “İran'ın, Trump'a yönelik olası bir suikast girişimine işaret eden istihbaratın alınmasından sonra bile Trump'a yönelik korumayı güçlendirmek için acele etmediği” ileri sürüldü.





Washington Post'a göre, soruşturmanın sonuçları, önümüzdeki hafta yayınlanabilir.





Gizli Servis'in başkan vekili Ronald Rowe'un hükümet üyelerine yaptığı özel konuşmalarda soruşturmayı özetlediği ve mevcut eksiklikleri gidermek için şimdiden önlemler aldığını söylediği bildirildi.





“GİZLİ SERVİSİ'İN BİR YETKİLİSİ DAHA İSTİFA EDECEK”

Fox News, ABD Gizli Servisi'nin güvenlik operasyonları bölümünün başkanı Michael Plati'nin önümüzdeki günlerde istifa edeceğini bildirdi. Kanal, bu istifayı ABD başkan adayı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pennsylvania'da yaptığı konuşma sırasında suikast girişimine uğraması ve Gizli Servis'in siyasetçinin güvenliğini gerektiği gibi sağlayamamasıyla ilişkilendirdi.





Kanal, Plati'nin istifa talebinin, aralarında Gizli Servis şefi Ronald Rowe'un da bulunduğu üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini bildirdi.







Temmuz ayında Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle, çok sayıda istifa çağrısı üzerine istifa etmişti.





GİZLİ SERVİS, KONGRE'YE RAPOR SUNACAK

ABD Gizli Servisi temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Kongre'ye “13 Temmuz'da Trump'a yönelik suikast girişiminden çıkarılan dersler” konusunda rapor sunacağı da bildirildi.





Gizli Servis'ten bir temsilcinin bu konuda RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, teşkilatın “Kongre'nin gözetim rolüne saygı duyduğunu” ve devam eden soruşturmasında Kongre'ye yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.





Temsilci, “Çalışanların kayıtlara geçecek şekilde ifade vermeleri için fırsatlar sunmaya devam edeceğiz ve halihazırda mevcut kongre taleplerine 2 bin 400 sayfa belge sağladık” dedi.





NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim konuşması sırasında meydana gelmiş, Trump kulağından vurulmuş, dinleyicilerden biri ölmüş ve ikisi de yaralanmıştı.





ABD Gizli Servisi, sahneye doğru birkaç el ateş eden şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Şüphelinin, mitingin düzenlendiği alanın dışında, sahneye yaklaşık 100 metre mesafedeki bir üretim binasının çatısında saklandığı belirtildi.





ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Gizli Servis'in, Trump'ın mitingi sırasında güvenlik görevlilerine yönelik tutumunu soruşturacağını bildirdi. FBI, olayı bir suikast girişimi ve olası bir iç terörizm olarak soruşturuyor.









Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu tespit edilmişti.