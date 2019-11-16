Trump'a tweet attı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani, şahsi Twitter hesabında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ı etiketleyerek çarpıcı mesajlar paylaştı.





"Devlet Başkanı Donald Trump’ın çabaları IŞİD'e karşı mücadeleyi olumlu yönde etkiliyor ve bölgeyi etnik temizlikten koruyor." diyen Kobani, ABD'nin müttefiği olarak IŞİD'e karşı çalıştıklarını belirtti.





Kobani, "Uluslararası Koalisyonun dünkü toplantısında da belirttiği, IŞİD'in tamamen mağlup edilmesi ve istikrarın ve yeniden yapılanmanın sağlanması için elde edilen başarıların korunması gerektiğine dair görüşe katılıyoruz.” ifadelerini kullandı.





KOBANİ: ERDOĞAN, DÜNYAYA ŞANTAJ YAPMAK İÇİN IŞİD'İ KULLANIYOR





Trump'a sevgi dolu cümleler sarf eden Kobani, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü IŞİD'i nasıl şantaj olarak kullandığına dair delilleri olduğunu dile getirdi.









"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'i dünyaya şantaj yapmak için bir kart olarak kullanıyor." diyen Kobani, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırmak için IŞİD'i kullandığına dair delilimiz var. Doğruluk ve adalet adına IŞİD'in suç işlediği Suriye'de IŞİD savaşçıları için uluslararası bir mahkeme oluşturulmalı." dedi.