Trump'a yönelik suçlamalar Amerika için bilinmezliklerle dolu

Trump, bir bağış kampanyası için yazdığı elektronik posta mesajında, "Olacaklardan korkmuyorum" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimindeki adayı olmaya çalışan Trump'ın Manhattan'da Salı günü hakim karşısına çıkması , Amerika'daki kutuplaşmayı daha da derinleştirebilir.Bugün New York'ta bir yargıç, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'e iddianameyi kamuoyuna açıklama yetkisi verdi. Ancak Bragg'in iddianame üzerindeki gizliliği ne zaman kaldıracağı netlik kazanmadı.Trump, yaklaşık iki haftadır, karşı karşıya kaldığı hukuki tehditleri destekçilerinden bağış toplamak için kullanıyor.Amerika tarihinde aldığı seçim yenilgisini geri çevirmeye çalışan ilk başkan olan ve seçimlere hile karıştığı yönündeki asılsız iddialarıyla ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskını kışkırtıcı söylemler kullanan Trump, suçlamalarla karşı karşıya kalsa da kampanyasını sürdüreceğinin işaretini verdi.25 Mart 2023 - Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Waco kentindeki kampanya mitinginde konuştu.Trump hakkındaki suçlamaların ne olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte CNN televizyonu, Trump hakkında şirketleriyle ilgili 30'dan fazla dolandırıcılık suçlaması olduğunu bildirdi.Trump'ın avukatlarından Susan Necheles, Reuters haber ajansına, eski Başkan'ın suçlamaları kabul etmeyeceğini söyledi.Bir başka avukatı, Joe Tacopina'ysa Trump'a Salı günü mahkemede kelepçe takılmayacağını ve büyük olasılıkla kefalet zorunluluğu olmadan serbest bırakılacağını belirtti.Tacopina, Reuters'la yaptığı telefon görüşmesinde, Trump için "Mücadeleye hazır" dedi.76 yaşındaki Trump, "tamamen masum" olduğunu söyledi ve Demokrat Partili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'i seçilme şansına zarar vermekle suçladı.Trump'ın siyasi müdahale iddiaları, 2024 başkanlık yarışındaki olası rakipleri ve Cumhuriyetçi Partililer tarafından da dile getirildi.Trump'ın eski yardımcısı Mike Pence, Trump hakkındaki suçlamaların tüm dünyaya Amerikan yargı sistemi hakkında ”feci bir mesaj” verdiğini söyledi.Washington'da bir forumda konuşan ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık aday adaylığı için adı geçenler arasında olan Pence, "Suçlamalardan çok rahatsızım" dedi.Temsilciler Meclisi'ndeki kıdemli Cumhuriyetçiler de Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'i soruşturma sözü verdi ve Bragg'in Trump soruşturmasına ilişkin gizli belgeleri kendilerine teslim etmesi talebinde bulundu.Bragg ise bugünkü açıklamasında Kongre'nin New York eyaletinde yürütülen hukuki sürece müdahale etme yetkisi olmadığını söyledi ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerini siyasi gerginlikleri tırmandırmakla suçladı. Bragg'in makamı son birkaç haftadır bombalı saldırı tehditleri alıyordu.Bragg, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yazdığı mektupta, "Sizler ve birçok meslektaşınız, Trump'ın seçimle işbaşına gelen eyalet savcıları ve yargıçlarının namusunu ayaklar altına alma çabalarına katılmayı tercih ettiniz" dedi.Başkan Joe Biden ise fırtınaların büyük tahribat yarattığı güney eyaleti Mississippi'ye gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Trump hakkında yorumda bulunmayı reddetti.Trump, karşı karşıya olduğu bilinen dört cezai soruşturmanın tamamının siyasi güdümlü olduğunu iddia ediyor. Trump hakkında gizli belgeleri elinde tutma, 2020 başkanlık seçimlerinde aldığı yenilgiyi geri çevirme ve 2020 başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinde Biden karşısında aldığı mağlubiyeti geri çevirme girişiminde bulunmakla ilgili soruşturmalar yürütülüyor.Trump ayrıca siyah olan Bragg'ı ırksal önyargı beslemekle suçluyor.Yetkililer, Trump'ın, destekçilerine, tutuklanması durumunda bunu protesto etmeleri çağrısında bulunduğu 18 Mart tarihinden bu yana mahkeme civarında güvenlik önlemlerini arttırdı. New York Polis Teşkilatı'ndan bir kaynak, Trump'ın mahkemeye çıkmasının beklendiği Salı günü mahkeme binası etrafındaki caddelerin trafiğe kapatılacağını söyledi.Bugün medya kuruluşlarının önünde yayın yaptığı mahkeme binası etrafında davaya ilişkin huzursuzluk ya da protesto eylemi olmadığı görüldü.Trump'ın hakkındaki iddiaların haftaya Salı günü açıklanması, eski Başkan'ın mahkemede sabıka fotoğrafının çekilmesi ve parmak izlerinin alınması bekleniyor. Trump'ın avukatı Necheles, iddianamenin Salı gününden önce açıklanmasını beklemediğini söyledi.Hukuk uzmanları, olası duruşmaların bir yıldan uzun süre sonra başlamasını bekliyor. Bu da duruşmaların 2024 başkanlık seçimi kampanyaları sırasına ya da sonrasına denk gelmesi anlamını taşıyor.Bu ay ülke genelinde protesto çağrısı yapan Trump, geçen hafta da suçlanması durumunda bunun "ölüme ve yıkıma" yol açacağı uyarısında bulunmuştu.Sonuçları geçen hafta açıklanan Reuters/Ipsos anketine göre Cumhuriyetçiler'in yüzde 44'ü, suçlanması halinde Trump'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti.Trump, 1970'li yıllarda ailesinin emlak işine katıldığından bu yana başka davalarla da karşı karşıya kalmıştı.Tek dönem başkanlık yapan Trump, ABD Kongresi'nde hakkında açılan iki azil davasında beraat etmişti. Trump hakkında Rusya'yla seçim kampanyasına ilişkin temaslarıyla ilgili de 2016 yılında soruşturma açılmıştı.Manhattan Bölge Savcılığı, Trump'ın şirketlerini geçen yıl vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılamış ve Trump şirketleri, 1 milyon 610 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Ancak davada Trump şahsen suçlanmamıştı.Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, bu davaya bakan New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan'ın Stormy Daniels davasına da bakmasının beklendiğini söyledi.Trump'ın hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu henüz bilinmiyor. Ancak bazı hukuk uzmanları, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'in, federal seçim kampanyası finansmanı yasalarını çiğnediğini örtbas etmek için Trump'ın şirket kayıtlarında tahrifat yaptığı argümanını öne çıkarabileceği görüşünde.Büyük jüri, iddianamesini, Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasının sonlarına doğru porno yıldızı Stormy Daniels'a kendisiyle olan ilişkisi konusunda sessiz kalması için 130 bin dolar sus payı ödediğine ilişkin kanıtları aylardır dinledikten sonraAsıl adı Stephanie Clifford olan porno yıldızı Stormy Daniels, 2006 yılında Trump'la yaşadığı evlilik dışı ilişki konusunda sessiz kalması için Trump'tan sus payı ödemesi aldığını açıklamıştı.Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen, Daniels ve Trump'la cinsel ilişkisi olduğunu iddia eden bir başka kadın, eski Playboy mankeni Karen McDougal'a yapılacak ödemeler için Trump'la işbirliği yaptığını söylemişti.Trump, her iki kadınla da ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti. 2018'da Daniels'a yapılan ödeme konusunda bilgisi olmadığını söyleyen Trump, daha sonraysa Cohen'e geri ödeme yaptığını kabul etmiş ve bunu "basit bir özel parasal işlem" olarak nitelemişti.Kampanya finansmanı yasasını çiğnediği suçlamasını 2018'de kabul eden Cohen, bir yıldan uzun süre hapis yatmıştı. Federal iddia makamı, Cohen'in Trump'ın talimatları yönünde hareket ettiğini kaydetmişti.