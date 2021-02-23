Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a Yüksek Mahkeme'den bir şok daha /23 Şubat 2021 12:05

Trump'a Yüksek Mahkeme'den bir şok daha

Trump kuruluşlarına bağlı şirketler, evrakta sahtecilik yapmak, eksik emlak beyanında bulunmak, vergi kaçırmak, sigorta yolsuzluğu yapmak, iş kayıtlarını tahrif etmek gibi iddialarla suçlanıyor.

Trump'a Yüksek Mahkeme'den bir şok daha

ABD Anayasa Mahkemesi, Manhattan Bölge Başsavcısı’nın eski ABD Başkanı Trump aleyhinde New York’ta başlattığı ceza soruşturmasında, kişisel vergi beyannameleri ve diğer mali kayıtlara erişim izni verdi.

Mahkeme, kararı sonrasında, eski Başkan Trump’ın mali kayıtlarını uzun bir süredir tutan muhasebe firması Mazars USA’dan, soruşturma kapsamında, savcılık tarafından istenen belgeleri soruşturmayı yürüten mahkeme heyetine sunmalarını istedi.

Mahkemenin kararına göre, Trump’ın kişisel ve şirketlerine ait tüm vergi kayıtları ve mali bilançoları, soruşturmayı yürüten savcılara teslim edilmek zorunda.

Manhattan Bölge Başsavcısı Cyrus Vance, Trump Vakfı’na bağlı şirketlerle ilgili banka, vergi ve sigorta dolandırıcılığı konusunda devam eden başka bir ceza soruşturmasını da yürütüyor. Vance, Trump kuruluşlarına bağlı şirketlerin, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarını gizlemek için hesaplarla oynayarak sahtecilik yaptığı iddialarını soruşturuyor.

Vance, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında üç kelimeden oluşan, “İşimiz devam ediyor” dedi.
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