Trump'dan Biden'a kritik Suriye uyarısı!

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.





"Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyen Trump, Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı.





"ESAD'A KARŞI ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Trump açıklamasına şöyle devam etti:





"Muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi. Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım





Rusya, Ukrayna'da 600 bin asker zayiatı verdiği için öyle görünüyor ki uzun yıllardan beri koruduğu Suriye'ye yardım edemiyor"







