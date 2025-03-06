Trump'dan yeni Meksika ve Kanada hamlesi





Hem Kanada hem de Çin Trump'ın gümrük vergilerine karşı önlemlerle misilleme yaparken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pazar günü kendi yanıtını açıklayacağını söyledi.

Otomotiv hisseleri yükseliyor









Bir Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın otomobil üreticilerine yönelik gümrük vergilerini durdurduktan sonra başka gümrük vergisi muafiyetlerini de değerlendirebileceğini belirtti.