Trump'dan yeni Meksika ve Kanada hamlesi

Euronews'in haberine göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Üç Büyük otomobil üreticisi ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız," dedi.
Leavitt, "Karşılıklı gümrük vergileri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek, ancak USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine Başkan, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için onlara bir ay süreyle muafiyet tanıyor," dedi.
Meksika ve ABD'den ithal edilen tüm mallara uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi salı günü yürürlüğe girmiş ve Çin'den ithal edilen mallara da yüzde 10 ek vergi getirilmişti.
Trump geçtiğimiz ay da 2 Nisan'dan itibaren tüm otomobil, ilaç ve yarı iletken ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.
Buna ek olarak, 1 Nisan gibi erken bir tarihte yürürlüğe girmesi beklenen karşılıklı gümrük tarifeleri getirmeyi amaçlayan ticari ilişkileri araştırmak için bir yürütme emri imzaladı.
Temmuz 2020'de NAFTA'nın yerini alan Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), üç ülke arasında ticaret yapıldığında sıfır gümrük vergisine hak kazanmak için bir aracın parçalarının yüzde 75'inin Kuzey Amerika'da üretilmesini gerektiriyor.
Anlaşmanın gelecek yıl Temmuz ayına kadar gözden geçirilmesi bekleniyor.
Otomobil üreticisi liderleri Beyaz Saray ile görüşüyor
Leavitt, Beyaz Saray yetkililerinin çarşamba günü Stellantis, Ford ve General Motors yöneticileriyle görüştüğünü belirtti.
Trump'ın muafiyeti bu otomobil üreticilerine üretimlerini ABD'ye geri getirmeleri için zaman tanıyor.
Leavitt, "Onlara bu işe girişmelerini, yatırım yapmaya başlamalarını, harekete geçmelerini, üretimi buraya, gümrük vergisi ödemeyecekleri Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmalarını söyledi. Nihai hedef budur," diye konuştu.
Misilleme tarifeleri
Hem Kanada hem de Çin Trump'ın gümrük vergilerine karşı önlemlerle misilleme yaparken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pazar günü kendi yanıtını açıklayacağını söyledi.
Daha önce Ford CEO'su Jim Farley, Kanada ve Meksika'ya uygulanan yüzde 25'lik ve Çin'e uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergilerinin küresel çapta faaliyet gösteren ABD şirketleri için felaket olacağı uyarısında bulunmuştu.
Buna ek olarak, Anderson Economic Group (AEG) tarafından hazırlanan bir raporda, Çin'e uygulanan yüzde 10'luk ek vergi de dâhil olmak üzere, gümrük vergilerinin bazı modellerde otomobil fiyatlarını 12.200 dolara kadar artırabileceği öne sürüldü.
Otomotiv hisseleri yükseliyor
Çarşamba günü Trump'ın bir aylık gümrük vergisi muafiyetinin ardından otomobil üreticilerinin hisseleri yükseldi.
Ford Motor'un hisseleri yüzde 3,65, General Motors hisseleri yüzde 1,76 ve Stellantis yüzde 2,46 yükseldi.
Otomobil üreticilerinin Avrupa'daki hisseleri de Mercedes-Benz'in yüzde 3,08, Volkswagen'in yüzde 3,38 ve BMW'nin yüzde 4,3 oranında yükselmesiyle artış kaydetti.
Ek gümrük vergisi muafiyetleri değerlendiriliyor
Bir Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın otomobil üreticilerine yönelik gümrük vergilerini durdurduktan sonra başka gümrük vergisi muafiyetlerini de değerlendirebileceğini belirtti.
ABD Başkanı'nın Kanada ve Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerinden etkilenen bazı tarım ürünlerine muafiyet getirmeyi değerlendirdiği bildiriliyor.
Bununla birlikte Trump, Truth Social'da Kanada'nın fentanil kaçakçılığını engelleme çabalarının yeterli olmadığını belirtti.
Kanadalı yetkililerle yaptığı görüşmenin "biraz dostane bir şekilde sona erdiğini" de sözlerine ekledi.