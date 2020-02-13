Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ı frenleyecek yasa Senato'da kabul edildi /13 Şubat 2020 23:49

Trump'ı frenleyecek yasa Senato'da kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 55 senatör tasarıya evet oyu verirken 45 senatör hayır oyu kullandı. Demokrat senatörlerin tümü evet oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onaylaması dikkat çekti.

Daha önce Temsilciler Meclisi'nden de geçen yeni düzenleme, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran ile askeri bir çatışmaya girmeden önce ABD Kongresi'nin onayını almasını öngörüyor.

Söz konusu yasa, Amerikan yönetiminin askeri güç kullanması durumunda ABD halkının kapsamlı bir açıklamayı hak ettiğine vurgu yaparak Trump'tan, "İran tarafından acil bir askeri tehdit olmadığı ve Kongreden izin alınmadığı sürece bu ülke ile girdiği tüm askeri çatışmalara son vermesini” talep ediyor.

Senato'dan geçen yasanın yürürlüğe girmek için tekrar Temsilciler Meclisi'nde oylanması ve ardından Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Trump'ın veto etmesi bekleniyor

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı hakkında dün yaptığı açıklamada, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil" değerlendirmesini yapmıştı.

Amerikan halkının büyük oranda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini desteklediğini savunan Trump, "Benim elim kolum bağlansaydı, İran bayram edecekti" ifadesini kullanmıştı.

Trump, tasarının Senato'da kabul edilme ihtimaline ilişkin, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin" çağrısı yapmıştı.
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