Pence sessizliğini bozdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25'inci maddeyi kullanarak Başkan Donald Trump'ın azledilmesini sağlamaya yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.





Trump'a karşı anayasanın 25'inci maddesinin kullanılmasını öngören tasarının oylaması öncesi Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup gönderdi.





Pence, mektubunda, "25'inci maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.





TRUMP: 25'İNCİ MADDE BANA SIFIR RİSK TEŞKİL EDİYOR





ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınının akabinde kendisini görevden almak için kullanılması çağrısı yapılan anayasanın 25'inci maddesini risk unsuru olarak görmediğini açıkladı.





Trump, Texas eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için Meksika sınırına örülen duvarı ziyaret etti ve bilgi aldı.





Burada bir konuşma da yapan Trump, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının kendisinin hesaplarını askıya alması hakkında, "İfade özgürlüğü hiç olmadığı kadar saldırı altında." yorumunu yaptı.





Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına imkân tanıyan 25'inci madde tartışmalarına temas etti.





Trump, "25'inci madde bana sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden'a ve Biden yönetimine olumsuz olarak geri dönecektir. Biden ne dilediğine dikkat et." dedi.





"ŞİMDİ SÜKÛNET ZAMANI"





Kongre baskınının ardından "itidal" çağrısını yineleyen Trump, "Şimdi ülkemiz için iyileşme zamanı. Şimdi barış ve sükunet zamanı." ifadelerini kullandı.





Trump, Kongre binasını işgal edenler için, "Geçen çarşamba günü milyonlarca vatandaş, ABD Kongresi'nin basılıp, koridorlarında dolaşıldığını gördü. Amerikan tarihi ve geleneklerine saygı duymamız gerekir. Bugün burada bulunmamızın sebebi de Amerika'da hukukun üstünlüğünü korumamız ve güvenlik güçlerimizi desteklememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak." dedi.





Geçen hafta, Trump'ın kendisine yaptığı "seçim sonuçlarını reddet" çağrısına da uymadığına işaret eden Pence, "Şimdi de Temsilciler Meclisi'nin ülkemiz tarihindeki bu kadar ciddi bir döneminde siyasi oyunlar oynamasına alan açmayacağım." ifadelerini kullandı.





"DAHA FAZLA BÖLÜCÜ EYLEMDEN KAÇINILMALI"





Pence, 25'inci maddeyi kullanarak Trump'ı görevden almanın kötü bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulunarak, söz konusu maddenin yalnızca başkanın sağlık sorunları sebebiyle görevini yapamaması durumunda devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.





ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence





Ülkede son dönemdeki gerginliğe de işaret eden Pence, "Kongrenin her bir üyesini, daha fazla bölücü eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum. ABD'nin bir sonraki başkanı olacak Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, tansiyonun düşürülmesi ve ülkemizin birleşmesine yönelik çabalarımızda bizimle çalışın. Ben de gelecek yönetime, hükûmetin düzenli bir şekilde devredilmesi için iyi niyet çerçevesinde üzerime düşeni yapacağım." ifadelerini kullandı.





KONGRE BİNASINI İŞGAL ETTİLER





Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresi'ne yürümüştü.





Polis barikatlarını aşan binlerce gösterici Kongre binasına girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.





Çıkan çatışmalarda biri polis, 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.





Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı anayasanın 25'inci maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.





Demokratlar dün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.





25'İNCİ MADDE NEDİR?





ABD Anayasası'nın 25'inci ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor.





Maddenin uygulanması için ise Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.





Pence'in böyle bir adım atması durumunda ise Trump'ın Kongreye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmaları için 4 gün süresi bulunuyor.





4 günlük sürenin sonunda Kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanadın 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump görevden alınabiliyor. Karara 67 Senatör ve 290 Temsilciler Meclisi üyesinin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor.





Ayrıca, kabine yerine Kongre de başkanın görevini yapıp yapamayacağını değerlendirmek üzere kendi bünyesinde bir ekip de kurabiliyor ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pence'in bu yönde bir adım atmayı düşünmediği bildiriliyor.