Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov ise Trump'ın "Ukrayna'daki çatışmanın 50 gün içinde sona ermemesi halinde Rus mallarına %100 gümrük vergisi uygulanacağı" tehdidini ciddi olarak değerlendirdiklerini açıkladı.





Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Washington, NATO ülkeleri ve Brüksel tarafından alınan bu tür kararların Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşın devamı sinyali olarak algılandığını görüyoruz" dedi.





Rus basınında çıkan yorumlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler Rusya'nın barış koşullarını kabul edene kadar Ukrayna'daki askeri operasyonları sürdürme kararlılığını koruyor.





Reuters'ın kaynaklarından biri, Putin'in "Ukrayna'daki barış düzenlemesinin detaylarını kimsenin ciddi şekilde tartışmadığını" düşündüğünü belirtti. Bu durumun, Trump ve özel temsilcisi Steve Witkoff'la yapılan çok sayıda görüşmeye rağmen değişmediği ifade edildi.





Rusya'nın Önceliği: Askeri Hedefler





Başka bir kaynak ise “Putin Trump'la ilişkilere değer veriyor ve Witkoff'la iyi görüşmeler yaptı, ancak Rusya'nın çıkarları her şeyden önce gelir" açıklamasını yaparken, diğer iki kaynak Rus yönetimi için Ukrayna operasyonunun hedeflerinin "Batı baskısının potansiyel kayıplarından daha önemli olduğunu" vurguladı.





Trump iki gün önce yaptığı açıklamada, son aylardaki "iyi görüşmelere" rağmen Ukrayna konusunda ilerleme sağlanamaması nedeniyle Putin'den duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. ABD Başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma tehdidinin yanı sıra Ukrayna'ya ek silah sevkiyatı planlarını da açıklamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu açıklamaları analiz edeceklerini belirtirken, Rus Dışişleri Bakanlığı benzer ültimatomları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.





Siyasi analistler, tarafların bu sert tutumlarının diplomatik çözüm şansını zayıflattığı görüşünde. Özellikle Trump'ın 50 günlük ültimatomunun, Rusya'nın askeri operasyonlarını hızlandırma riski taşıdığı belirtiliyor. Moskova'nın Batılı ülkelerin barış koşullarını kabul etmesini bekleme stratejisi ise savaşın daha da uzaması endişelerini artırıyor.