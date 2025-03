Trump'ın ''Amerika'nın Sesi''ni kapatma girişimi mahkemeye takıldı

Trump yönetiminin yaklaşımı eleştirildi





Bir federal yargıç, Trump yönetiminin ABD'nin uluslararası yayın kuruluşu Voice of America'yı (VOA) lağvetme çabalarını durdurdu ve bu hareketi "klasik bir keyfi ve kaprisli karar verme vakası" olarak nitelendirdi.Yargıç James Paul Oetken, Voice of America'yı yöneten ABD Küresel Medya Ajansı'nın (USAGM), iki hafta önce Başkan Donald Trump'ın fonlarının kesilmesi talimatını vermesinin ardından 1.200'den fazla gazeteci, mühendis ve diğer personeli işten çıkarmasını engelledi.Oetken, ajansın çalışanlarını ya da yüklenicilerini "daha fazla işten çıkarma, güçten düşürme, izne çıkarma ya da işten çıkarma girişiminde bulunmasını" ve herhangi bir ofisi kapatmasını ya da denizaşırı çalışanların ABD'ye dönmesini talep etmesini yasaklayan geçici bir kısıtlama emri yayınladı.Karar ayrıca USAGM'nin Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia ve Radio Free Afghanistan da dahil olmak üzere diğer yayın organları için hibe fonunu sonlandırmasını da engelliyor.Ajans perşembe günü yaptığı açıklamada, Washington D.C.'deki bir yargıcın emri üzerine Özgür Avrupa Radyosu'nun (Radio Free Europe) finansmanını yeniden sağladığını duyurdu.Davacıların avukatı Andrew G. Celli Jr, "Bu, basın özgürlüğü ve Birinci Değişiklik için kesin bir zafer ve Trump yönetiminin "demokrasimizi tanımlayan ilkeleri tamamen göz ardı etmesine' karşı keskin bir azarlamadır," dedi.Cuma günü Manhattan'da yapılan duruşmada Oetken, Trump yönetimini 'Kongre tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş ve finanse edilmiş bir kuruma balyoz indirmekle' suçladı.Yargıç, aralarında özel danışman Kari Lake'in de bulunduğu ajans yönetimini, ABD hükümetinin küresel yumuşak güç platformunun fişini "etkilerini hiç düşünmeden" "görünüşe göre bir gecede" çektikleri için eleştirdi.Oetken, Voice of America gazetecileri, sendikalar ve kâr amacı gütmeyen gazetecilik savunuculuğu grubu Reporters Without Borders'dan (Sınır Tanımayan Gazeteciler) oluşan bir koalisyonun, kesintileri engellemek için geçen hafta Trump yönetimine dava açmasının ardından karar verdi.Davacılar, kapatmanın Trump'ın ilk döneminde bir mahkemenin VOA gazetecilerinin kendilerini Beyaz Saray müdahalesinden koruyan bir ifade özgürlüğü güvenlik duvarına sahip oldukları yönündeki tespitini ihlal ettiğini savundu.Şikâyetçiler, VOA'nın yayın yapmamasının, "mesajları küresel yayınları tekeline alacak propagandacılar" tarafından doldurulan bir boşluk yarattığını söyledi.Trump ve diğer Cumhuriyetçiler, Kongre tarafından partizan olmayan bir haber kuruluşu olarak hizmet vermesi zorunlu kılınmasına rağmen, VOA'yı "solcu önyargılı" olmakla ve dünya çapındaki izleyicilerine "Amerikan yanlısı" değerleri yansıtmamakla suçladılar.VOA, Trump'ın 14 Mart'ta yayınladığı ve hükümeti küçültme ve kendi siyasi gündemiyle uyumlu hale getirme kampanyasının bir parçası olarak USAGM ve diğer altı ilgisiz federal kuruluşun fonlarını kesen kararnameden kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.Beyaz Saray, 1942'den bu yana faaliyet gösteren yayın kuruluşunu "Radikal Amerika'nın Sesi" olarak adlandırdı ve Trump'ın emrinin "vergi mükelleflerinin artık radikal propagandaya para ödememesini sağlayacağını" söyledi.Eski Başkan Joe Biden'a "fazla olumlu" davrandığını iddia ettiği haberlerin yanı sıra beyaz ayrıcalığı, ırksal profilleme ve sığınma arayan transseksüel göçmenlerle ilgili haberlere de atıfta bulundu.Kongre mevcut mali yıl için USAGM'ye yaklaşık 860 milyon dolar ödenek ayırdı.