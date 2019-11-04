Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın azil soruşturmasında yeni bir gelişme daha! /04 Kasım 2019 22:47

Trump'ın azil soruşturmasında yeni bir gelişme daha!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Azil soruşturmasına ilişkin iki ifadenin dökümü ABD Temsilciler Meclisi tarafından yayımladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi İstihbarat, Denetleme ve Dış İlişkiler Komiteleri, yaptıkları ortak açıklama ile azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch ile eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Michael McKinley'in ifade metinlerini yayımladıklarını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre, açıklamada, "Azil soruşturmasının kamuya açık bu kısmına ilerlerken, Amerikan halkı komitelerin topladığı kanıtları bizzat göremeye başlayacak. Verilen her ifadede Trump'ın kendi siyasi yararı uğruna iktidar gücünü nasıl kullanmaya çalıştığını öğreniyoruz." ibaresine yer verildi.

Yayımlanan dökümlerde, genel olarak Yovanotitch'in büyükelçilik görevinden alınması sürecine ilişkin bilgiler bulunuyor. 

AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
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