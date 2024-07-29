Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın bandajsız fotoğrafı tartışma başlattı: Acaba... /29 Temmuz 2024 18:56

Trump'ın bandajsız fotoğrafı tartışma başlattı: Acaba...

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 13 Temmuz’da düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan suikast girişiminin ardından bandajsız görüntüleri tartışma başlattı. Kulağında dikiş ya da yara izi olmaması komplo teorisyenlerini harekete geçirdi.

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Eski ABD Başkanı ve 2024 Genel Seçimleri'nde yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından, bir hafta boyunca çıktığı miting ve buluşmalarda, kulağında büyük beyaz bir bandaj ile görüntülenmişti.

Trump'ın bandajsız ilk görüntüleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Florida'daki evinde yaptığı görüşme sırasında geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüntüler, Trump'ın kulağının nerdeyse hiç yara almamış gibi olduğu ve herhangi bir yara izi ya da dikkat çekici bir kabuklanma olmadığına işaret etmekteydi. Hatta bir fotoğrafta Trump, Netanyahu'ya kulağının kurşunla vurulduğu yeri gösterirken görüldü.

YARALARIN CİDDİYETİ SORGULANDI

Trump'ın vurulduğundan kimsenin şüphesi olmasa da gözle görülür bir yara izinin olmaması bazı sosyal medya kullanıcılarının eski başkanın yaralarının ciddiyetini sorgulamasına yol açtı.

Bir kişi sosyal medya plaftormu X'te bu görüntüyü paylaştı ve aşağıdaki notu düştü:

”Donald Trump, suikast girişiminden bu yana ilk kez bugün sağ kulağında bandaj olmadan ve tamamen iyileşmiş bir şekilde ortaya çıktı.”

Bir diğer kullanıcı ise ”Trump'ın kulağındaki kurşun yarası çok çabuk iyileşti... Neredeyse kurşun ya da şarapnel bile isabet etmemiş gibi görünüyor” ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Bir diğer kullanıcı ise şunları söyledi:

”Ronny Jackson, kurşunun Trump'ın kulağının 2 cm'lik kısmını kopardığını iddia etmemiş miydi? Dikişler ve yara izleri nerede?”
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