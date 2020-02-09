Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın 'barış planı' sonrasında Netanyahu'dan 'harita' açıklaması /09 Şubat 2020 16:28

Trump'ın 'barış planı' sonrasında Netanyahu'dan 'harita' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Ortadoğu ile ilgili 'barış planı' sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bir çıkış geldi. Netanyahu, İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını ve söz konusu çalışmanın birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

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Sputnik'te yer alana habere göre, Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını ve birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Kudüs'ün, İsrail'i başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son fırsat olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın plana göre "Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in egemenliğine gireceği"ni söyledikten sonra, "Gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacağı"ndan söz etmesi dikkat çekmişti. Çizilecek yeni haritada "Filistin topraklarının iki katına çıkarılacağı"nı öne süren Trump bu toprakların hangi topraklar olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.
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