Trump'ın 'barış planı' Ukrayna'yı çok üzecek

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitireceğini defalarca söylemişti. Daha önce bu barışı nasıl sağlayacağına dair bir plan sunmayan Donald Trump'ın eylem planı, Rusya - Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un aday gösterilmesiyle belli oldu.





Sözcü'de yer alan habere göre Kellogg planı, savaşa bir nokta koymayı amaçlıyor, fakat bu plan Ukrayna'nın hoşuna gidecek gibi durmuyor.





PUTİN'İN 'ŞEYTANLAŞTIRMAYA' SON

Kellogg planının birinci maddesi, Moskova'nın siyasi izolasyonunun bitmesi. Yapıcı görünen bu madde dikkat çeken kısım ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i özellikle isimlendirmesi.





Bu maddeye göre, Putin'in 'şeytanlaştırılmasına' son verilecek. Bu şeytanlaştırılmanın ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.





Batı medyası, Putin'in insan haklarına aykırı ve saldırgan olarak nitelediği siyasetini daha önce de eleştiriyordu. 'Şeytanlaştırmadan' kastın bu tutum olduğu tahmin ediliyor.





UKRAYNA'NIN BARIŞ PLANI, YALAN OLDU

Barış planı, Ukrayna'nın NATO'ya katılma görüşmelerini on yıl boyunca ertelenmesini öngörüyor. Bu durumun, Ukrayna'yı bir NATO kalesi haline getirerek Rusya-NATO arasındaki gerginliği arttırmamak olduğu belirtiliyor.





Fakat Ukrayna için asıl vurucu olan madde, ülkenin kaybettiği topraklarla ilgili. Ukrayna, savaşın sonlanması karşılığında Rusya'nın ele geçirdiği topraklar üzerindeki yönetimini işgalci ülkeye devretmek zorunda kalacak.





ABD, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları resmen Rusya toprağı olarak tanımasını zorunlu kılmıyor. Fakat, bu maddeleri kabul etmemesi halinde ABD, Ukrayna'ya olan tüm askeri desteğini keseceğini ve arabuluculuk rolünden ayrılacağını belirtiyor.





İKİ TARAFA DA 'BASKI VE TEŞVİK'

Diğer maddelerde ise, iki tarafın da ateşkes ilan etmesi ve barış görüşmelerine başlaması halinde "baskı ve teşvikler" sunuyor.





Rusya'ya, ekonomik yaptırımların azaltılması, barışta karar kılınması halinde yaptırımların tamamıyla kaldırılması söz konusu. Rusya'nın ateşkes ilan etmemesi halindeyse ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarını arttıracağı taahhüdünü veriyor.





Ukrayna için, faizsiz ekonomik borçlar ve 'küçük çapta' güvenlik taahhütleri söz konusu. Bunun yanında, Rusya'nın enerji ihracatına vergi eklenecek ve bu vergilerden alınan gelirler Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılacak.





Planın büyük oranda Ukrayna için büyük bir mağlubiyet teşkil ediyor. Zelenski'nin yayımladığı savaş planın en önemli maddeleri olan 'Ukrayna'nın NATO'ya kabulü' ve 'Ukrayna'nın tüm topraklarının kurtarılması' maddeleriyle bire bir ters düşüyor.