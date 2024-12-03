Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın 'barış planı' Ukrayna'yı çok üzecek /03 Aralık 2024 14:25

Trump'ın 'barış planı' Ukrayna'yı çok üzecek

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 'Rusya - Ukrayna Özel Temsilcisi' olarak seçtiği Keith Kellogg, Rusya -Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan planı medyayla paylaştı. Planın maddeleri, Ukrayna için büyük bir kayıp niteliği taşıyor.

SHABER3.COM

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitireceğini defalarca söylemişti. Daha önce bu barışı nasıl sağlayacağına dair bir plan sunmayan Donald Trump'ın eylem planı, Rusya - Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un aday gösterilmesiyle belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Kellogg planı, savaşa bir nokta koymayı amaçlıyor, fakat bu plan Ukrayna'nın hoşuna gidecek gibi durmuyor.

PUTİN'İN 'ŞEYTANLAŞTIRMAYA' SON
Kellogg planının birinci maddesi, Moskova'nın siyasi izolasyonunun bitmesi. Yapıcı görünen bu madde dikkat çeken kısım ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i özellikle isimlendirmesi. 

Bu maddeye göre, Putin'in 'şeytanlaştırılmasına' son verilecek. Bu şeytanlaştırılmanın ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Batı medyası, Putin'in insan haklarına aykırı ve saldırgan olarak nitelediği siyasetini daha önce de eleştiriyordu. 'Şeytanlaştırmadan' kastın bu tutum olduğu tahmin ediliyor.

UKRAYNA'NIN BARIŞ PLANI, YALAN OLDU
Barış planı, Ukrayna'nın NATO'ya katılma görüşmelerini on yıl boyunca ertelenmesini öngörüyor. Bu durumun, Ukrayna'yı bir NATO kalesi haline getirerek Rusya-NATO arasındaki gerginliği arttırmamak olduğu belirtiliyor.

Fakat Ukrayna için asıl vurucu olan madde, ülkenin kaybettiği topraklarla ilgili. Ukrayna, savaşın sonlanması karşılığında Rusya'nın ele geçirdiği topraklar üzerindeki yönetimini işgalci ülkeye devretmek zorunda kalacak.

ABD, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları resmen Rusya toprağı olarak tanımasını zorunlu kılmıyor. Fakat, bu maddeleri kabul etmemesi halinde ABD, Ukrayna'ya olan tüm askeri desteğini keseceğini ve arabuluculuk rolünden ayrılacağını belirtiyor.

İKİ TARAFA DA 'BASKI VE TEŞVİK'
Diğer maddelerde ise, iki tarafın da ateşkes ilan etmesi ve barış görüşmelerine başlaması halinde "baskı ve teşvikler" sunuyor.

Rusya'ya, ekonomik yaptırımların azaltılması, barışta karar kılınması halinde yaptırımların tamamıyla kaldırılması söz konusu. Rusya'nın ateşkes ilan etmemesi halindeyse ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarını arttıracağı taahhüdünü veriyor.

Ukrayna için, faizsiz ekonomik borçlar ve 'küçük çapta' güvenlik taahhütleri söz konusu. Bunun yanında, Rusya'nın enerji ihracatına vergi eklenecek ve bu vergilerden alınan gelirler Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılacak. 

Planın büyük oranda Ukrayna için büyük bir mağlubiyet teşkil ediyor. Zelenski'nin yayımladığı savaş planın en önemli maddeleri olan 'Ukrayna'nın NATO'ya kabulü' ve 'Ukrayna'nın tüm topraklarının kurtarılması' maddeleriyle bire bir ters düşüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın 'barış planı' Ukrayna'yı çok üzecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:22