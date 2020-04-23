Trump'ın basın toplantısında 'ikinci dalga' polemiği

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki basın toplantısında gündemi değerlendirdi.







Toplantıya, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in dün Washington Post'a yaptığı 'virüsün ikinci dalgası daha kötü olabilir' açıklaması damga vurdu.





Trump, Redfield'in sözlerinin basına yanlış aktarıldığını savunarak "Redfield, sadece virüsün grip ile birleşme ihtimaline ilişkin grip aşısı konusunda uyarıda bulunmak istemişti" dedi.





Redfield ise toplantıda söz alarak, "Ben yalnızca gelecek sonbaharda ya da kışta virüsün ikinci dalgasının daha zor ve karmaşık olabileceğini söyledim, daha kötü olacağını değil. Bu yıl şanslıydık çünkü virüs salgını başladığında grip sezonu bitmişti, ama gelecek yıl ikisi birleşirse aynı anda solunum yollarını etkileyen iki hastalığımız olur" dedi.





Bir muhabirin, "Peki Washington Post sizin sözlerinizi doğru aktardı mı?" sorusu üzerine Redfield, "Evet söylediklerimi doğru yazmışlar ancak ben 'daha kötü' demedim, 'daha zor' dedim. Başlıkta hata vardı" açıklamasını yaptı.





Trump ise virüsün tekrar geleceğine inanmadığını kaydederek, "Virüs tekrar gelse bile, bu yılki gibi gelmez. Kolaylıkla kontrol altına alabileceğimiz bir dozda gelir" diye konuştu.





'Virüs tekrar gelirse onu kolaylıkla yok edebiliriz'







Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ise, salgının bu yıl ülkeye geldiğinde, ellerinde virüse ilişkin çok fazla bilgi olmadığını, ancak şu anda daha hazırlıklı olduklarını vurguladı.





Trump'ın, virüsün tekrar gelme ihtimalinin düşük olup olmadığını sorması üzerine Birx, "Şu an bunu bilemeyiz" yanıtını verdi.





Toplantının ilerleyen dakikalarında konuşan Doktor Anthony Fauci ise, "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.





Trump ise bunun üzerine virüsün geri gelmeyeceği iddiasından vazgeçerek, "Virüs tekrar gelirse onu kolaylıkla yok edebiliriz. Çünkü bu süreçten çok şey öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.