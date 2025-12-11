Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın, bir milyon dolar getirene altın vize veren yasası yürürlükte /11 Aralık 2025 21:45

Trump'ın, bir milyon dolar getirene altın vize veren yasası yürürlükte

Trump yönetimi, 1 milyon dolar karşılığı ABD'de oturum izni sağlayan Altın Kart'ı yürürlüğe soktu. Şirketler de 2 milyon dolar karşılığı ülke dışından eleman getirebilecek. 5 milyon dolarlık Trump Platin Kart ise yolda.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, zengin yabancılara para karşılığı ABD'de oturum izni sağlayacak altın ve platin kart uygulamasını tanıttı.

İlk etapta, yürürlüğe girecek "altın kart" için 1 milyon dolar ödeyen yabancılara "rekor sürede" ABD'de oturum izni vaat ediliyor. Kart sahiplerinin resmi statüsü, kalıcı oturuma sahip EB-1 ya da EB-2 vizesi sahiplerine denk olacak. İşlem ücreti ve başvuru belgeleri teslim edildikten sonra sürecin "haftalar içinde" tamamlanacağı belirtiliyor.

"Trump Altın Kartı" kredi kartına benziyor ve üzerinde Özgürlük Anıtı önünde Trump'ın resmi ve imzası bulunuyor.

Altın kart sahibi, ABD'ye eşini ya da evli olmayan 21 yaşın altındaki çocuklarını getirebilecek, ancak bunun için kişi başına 15 bin dolarlık işlem parası ve 1 milyon dolarlık kart parasını ödemesi gerekecek.

5 milyon dolarlık Platin Kart

Altın kartın ardından 5 milyon dolarlık Trump Platin Kart'ın da uygulamaya sokulması planlanıyor. Bu kart için bekleme listesine başvurular başlatılırken ücretin 5 milyon dolarda kalacağının garantisinin bulunmadığı belirtilerek ilgilenenlerin şimdiden bekleme listesine kaydolması tavsiye ediliyor.

Platin karta sahip olanların ABD'de yılda 270 gün geçirebilecekleri ve ABD dışından edinilen gelirlere yönelik Amerikan vergilerinden muaf tutulacakları belirtiliyor.

Platin karttan, daha önce ülke dışındaki gelirleri için ABD'de vergi ödemiş ABD vatandaşları ya da oturumu bulunan yabancı uyruklular yararlanamayacak.

Hem altın hem de platin kartlar için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na ayrıca 15 bin dolarlık işlem ücreti ödenecek, başvuru reddedilse bile bu para geri alınamayacak. İşlem ücreti ödendikten sonra başvuranlar kapsamlı incelemeden geçirilecek.

Şirketlere 2 milyon dolarlık kart

Trump yönetimi, yabancı nitelikli iş gücü getirmek isteyen şirketler için de "Trump Corporate Gold Card" uygulaması başlattı. Şirketler bu kart yoluyla 2 milyon dolar ödeyerek çalışanları için "rekor zamanda" oturma izni alabilecek.

Şirket bir seferde birden çok eleman için başvuru yapabilecek. İlk etapta başvurusu yapılan kişiden vazgeçilmesi durumunda yüzde 5'lik transfer ücreti karşılığı başka bir eleman için başvurulabilecek, bu durumda yeniden 2 milyon dolar ödenmesi gerekmeyecek.



Altın Kart'tan 100 milyar dolarlık gelir bekleniyor

Trump, para karşılığı oturum planını aylar önce kamuoyuna duyurmuş ve bu planın federal bütçeye büyük katkı sağlayacağını dile getirmişti. Ticaret Bakanlığı tahminlerine göre Altın Kart'ın 100 milyar dolar, Platin Kart'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık gelir yaratması bekleniyor.

ABD yönetimi, bu yolla Amerikan şirketlerine yüksek nitelikli ve önceden incelemeye tabi tutulmuş yabancı iş gücü kazandırmayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın, bir milyon dolar getirene altın vize veren yasası... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:05