Trump'ın, bir milyon dolar getirene altın vize veren yasası yürürlükte

Altın kart sahibi, ABD'ye eşini ya da evli olmayan 21 yaşın altındaki çocuklarını getirebilecek, ancak bunun için kişi başına 15 bin dolarlık işlem parası ve 1 milyon dolarlık kart parasını ödemesi gerekecek.









Şirketlere 2 milyon dolarlık kart

Şirket bir seferde birden çok eleman için başvuru yapabilecek. İlk etapta başvurusu yapılan kişiden vazgeçilmesi durumunda yüzde 5'lik transfer ücreti karşılığı başka bir eleman için başvurulabilecek, bu durumda yeniden 2 milyon dolar ödenmesi gerekmeyecek.









Altın Kart'tan 100 milyar dolarlık gelir bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, zengin yabancılara para karşılığı ABD'de oturum izni sağlayacak altın ve platin kart uygulamasını tanıttı.İlk etapta, yürürlüğe girecek "altın kart" için 1 milyon dolar ödeyen yabancılara "rekor sürede" ABD'de oturum izni vaat ediliyor. Kart sahiplerinin resmi statüsü, kalıcı oturuma sahip EB-1 ya da EB-2 vizesi sahiplerine denk olacak. İşlem ücreti ve başvuru belgeleri teslim edildikten sonra sürecin "haftalar içinde" tamamlanacağı belirtiliyor."Trump Altın Kartı" kredi kartına benziyor ve üzerinde Özgürlük Anıtı önünde Trump'ın resmi ve imzası bulunuyor.Altın kartın ardından 5 milyon dolarlık Trump Platin Kart'ın da uygulamaya sokulması planlanıyor. Bu kart için bekleme listesine başvurular başlatılırken ücretin 5 milyon dolarda kalacağının garantisinin bulunmadığı belirtilerek ilgilenenlerin şimdiden bekleme listesine kaydolması tavsiye ediliyor.Platin karta sahip olanların ABD'de yılda 270 gün geçirebilecekleri ve ABD dışından edinilen gelirlere yönelik Amerikan vergilerinden muaf tutulacakları belirtiliyor.Platin karttan, daha önce ülke dışındaki gelirleri için ABD'de vergi ödemiş ABD vatandaşları ya da oturumu bulunan yabancı uyruklular yararlanamayacak.Hem altın hem de platin kartlar için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na ayrıca 15 bin dolarlık işlem ücreti ödenecek, başvuru reddedilse bile bu para geri alınamayacak. İşlem ücreti ödendikten sonra başvuranlar kapsamlı incelemeden geçirilecek.Trump yönetimi, yabancı nitelikli iş gücü getirmek isteyen şirketler için de "Trump Corporate Gold Card" uygulaması başlattı. Şirketler bu kart yoluyla 2 milyon dolar ödeyerek çalışanları için "rekor zamanda" oturma izni alabilecek.Trump, para karşılığı oturum planını aylar önce kamuoyuna duyurmuş ve bu planın federal bütçeye büyük katkı sağlayacağını dile getirmişti. Ticaret Bakanlığı tahminlerine göre Altın Kart'ın 100 milyar dolar, Platin Kart'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık gelir yaratması bekleniyor.ABD yönetimi, bu yolla Amerikan şirketlerine yüksek nitelikli ve önceden incelemeye tabi tutulmuş yabancı iş gücü kazandırmayı hedefliyor.