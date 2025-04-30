Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın cevabı gündem oldu: 'Papa olmak isterdim' /30 Nisan 2025 09:27

Trump'ın cevabı gündem oldu: 'Papa olmak isterdim'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu" diye verdiği esprili yanıt sosyal medyada viral oldu.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.
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