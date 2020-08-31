Trump'ın damadı açıkladı

Türkiye'nin ABD'li üretici Lockheed Martin firması ile satın alma anlaşması yaptığı, aynı zamanda bir parçası da olduğu; Ankara'nın Suriye'ye yönelik askeri müdahalesi ve Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uygulanmaya başlanan yaptırımlar kapsamında dışlandığı F-35 savaş uçağı projesinde teslim edilmesi planlanan uçakların BAE'ye satılabileceği açıklandı.







Açıklama ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'den geldi.





Kushner, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde, Tel Aviv'den BAE'ye gerçekleştirilen ilk ticari uçuş öncesi yaptığı açıklamada, uçakların BAE'ye satılabileceğini duyurdu.





Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Kushner, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de F-35 satın alması için görüşmelerin başlayacağını açıkladı.





İsrail, F-35 gibi son teknoloji savaş uçaklarının, ilişkiler normalleşse bile, BAE gibi yıllarca kendisine “düşman” statüsünde bulunan bir ülkeye satışına karşı çıkıyordu. Arap ülkelerinin de F-35 savaş uçağı satın almalarının, İsrail'in bölgedeki savunma teknolojisi üstünlüğüne sekte vuracağını savunuyordu. Ancak Kushner'in açıklaması, İsrail'in bu çekincesinden vazgeçebileceğinin işareti olarak yorumlandı.





Türkiye’nin en başından beri içinde olduğu F-35 projesinden dışlanmasının ardından, Yunanistan da projeye ilgisini beyan etmiş, uluslararası basında Yunanistan’ın F-35 savaş uçağı satın almak için ABD ile temasa geçtiği haberleri yayılmıştı.





BAE ve Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarına sahip olmaları halinde, projeden dışlanan Türkiye'ye karşı havada ciddi bir teknolojik üstünlük sağlamaları söz konusu olabilecek.