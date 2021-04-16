Trump'ın destekçileri Kovid-19 aşısı olan kızı Ivanka'yı linç etti

Yüzde 25 'kesinlikle aşı olmayacağım' diyor

Pandeminin başlangıcından bu yana Trump destekçilerinin çoğunda aşı tereddütleri ve aşı karşıtlığı olduğu biliniyor. Anketlere göre, Trump seçmenlerinin yaklaşık yüzde 25'i kesinlikle aşı olmayacağını belirtirken yüzde 21'i ise aşı olmak için en az bir yıl bekleyeceğini söylüyor.





Görevde olduğu dönemde Kovid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen ve ölü sayılarının abartıldığını söyleyen eski ABD Başkanı Trump da mart ayında "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim" açıklaması yapmıştı.





Trump, görevdeyken onayına sunulan 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketi için ise 'utanç verici' yorumunu yapmış ve 'israf' olarak nitelemişti.





Ivanka Trump aynı zamanda babası Donald Trump ABD başkanıyken Beyaz Saray Danışmanlığı görevini yürütüyordu.



