Trump'ın destekçileri Kovid-19 aşısı olan kızı Ivanka'yı linç etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kovid-19 aşısı olurken paylaştığı fotoğraf sonrası babasının destekçilerinin hışmına uğradı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ivanka'yı 'duyar kasmakla' suçlarken bazıları da hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek "Kobay faresi olmayacağız" dedi.
Ivanka Trump, iki gün önce sosyal medya hesaplarından koronavirüs aşısı olduğu anların fotoğrafını paylaşarak "Bugün aşı oldum. Umarım siz de olmuşsunuzdur" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından Ivanka Trump, babasının destekçileri tarafından linç edildi.
'Trump destekçileri yine kandırıldı'?
Bir kullanıcı "Neden? Bu hayal kırıklığı. Aşıya ihtiyacım yok, bağışıklık sistemim var. Umarım sana vurulan plasebo'dur" diye yazarken, başka bir kullanıcı ise "Ve Trump destekçileri yine kandırıldı. Trump ailesinin hangi inancın arkasında durduğuna dair hiçbir fikri yok" ifadelerini kullandı.
Yüzde 25 'kesinlikle aşı olmayacağım' diyor
Pandeminin başlangıcından bu yana Trump destekçilerinin çoğunda aşı tereddütleri ve aşı karşıtlığı olduğu biliniyor. Anketlere göre, Trump seçmenlerinin yaklaşık yüzde 25'i kesinlikle aşı olmayacağını belirtirken yüzde 21'i ise aşı olmak için en az bir yıl bekleyeceğini söylüyor.
Görevde olduğu dönemde Kovid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen ve ölü sayılarının abartıldığını söyleyen eski ABD Başkanı Trump da mart ayında "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim" açıklaması yapmıştı.
Trump, görevdeyken onayına sunulan 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketi için ise 'utanç verici' yorumunu yapmış ve 'israf' olarak nitelemişti.
Ivanka Trump aynı zamanda babası Donald Trump ABD başkanıyken Beyaz Saray Danışmanlığı görevini yürütüyordu.